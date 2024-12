Одну из самых редких монет продали почти за $1,5 млн: как она выглядит

В США продали 150-летнюю золотую монету за 1,44 млн долларов. Она принадлежала предыдущему владельцу почти 40 лет и досталась ему в 63 раза дешевле.

Видео дня

Монета "двойной орел СС" 1870 года чеканки была продана на аукционе Stack’s Bowers Galleries. В компании отметили, что ее продали наследники коллекционера-нумизмата Бернарда Ричардса, который купил ее на этом же аукционе в 1986 году за 23,1 тыс. долларов.

Речь идет о монете номиналом 20 долларов 1870 года чеканки, которая является одной из самых редких золотых монет в США. Она принадлежит к первым монетам, отчеканенных открытым в 1870 году филиалом монетного двора в Карсон-Сити, штат Невада, в котором в то время обнаружили значительные золотые залежи.

В год открытия монетный двор отчеканил лишь 3789 "двойных орлов", но до нынешнего времени из них сохранились лишь около 50. На реверсе каждая монета имел отметку CC, которая указывает на монетный двор, где она была отчеканена (Carson City).

Многие дошедшие до сегодняшних дней монеты сильно изношены, поцарапанные или повреждены из-за интенсивного использования в торговле во времена Дикого Запада. Принадлежавший Бернарду Ричардсу экземпляр считается лучшим из сохранившихся, и получил оценку About Uncirculated 55.

Руководитель нью-йоркской строительной компании Ричардс в 70-80-ых годах прошлого века собрал коллекцию редких золотых монет в качестве хобби. Однако его наследники, не имели понятия, что увлечение их отца может быть оценено так высоко. После смерти Ричардса 48 из 173 собранных им "двойных орлов" были проданы на аукционах за совокупную сумму выше 3,73 млн долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Канаде была продана уникальная 10-килограммовая монета из чистого золота за 1,56 млн долларов, что стало историческим рекордом среди нумизматических аукционов страны. Монета The Dance Screen (The Scream Too) была создана вождем индейского племени хайда и художником 7IDANsuu (Джеймсом Хартом) по заказу Королевского канадского монетного двора в 2015 году.

