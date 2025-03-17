Одним видом пошлин в США не обойдутся: какие товары Трамп будет облагать двумя разными тарифами

2 апреля США введут новые пошлины на иностранные товары. Это будут как взаимные тарифы (т.е. введенные в действие в ответ на аналогичные действия других стран), так и отдельные пошлины – это, в частности, может затронуть автотовары, сталь и алюминий.

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Об этом, как сообщает Bloomberg, 16 марта предупредил президент США Дональд Трамп. Это свидетельствует о его планах продолжать агрессивную торговую политику даже несмотря на напряжение, которое это вызвало на финансовых рынках, а также в его окружении.

"В некоторых случаях на импортируемые в США иностранные товары будут налагаться оба вида сборов. Они взимают (деньги. – Ред.) с нас, мы взимаем с них, а затем в дополнение к этому мы введем дополнительные тарифы на автомобили, сталь и алюминий", – сказал глава Белого дома журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

Ранее Трамп уже заявлял о планах своей администрации касательно взаимных пошлин. Они должны были ударить по импорту из каждой страны по тарифной ставке, определенной на основе расчета, включающей собственные тарифные и нетарифные барьеры.

Но президент США также сказал, что хочет развивать ключевые отрасли промышленности страны, такие как автомобильную, сталелитейную, фармацевтическую, а также производство микропроцессоров и добычу алюминия. Пока неизвестно, включат ли сами эти отраслевые тарифы во взаимный тарифный режим.

"2 апреля – день освобождения для нашей страны. Мы получим назад часть богатства, которое очень глупые президенты отдали, не имея ни малейшего представления, что делают", – добавил Трамп.

Стоит отметить, что Трамп уже ввел 20% пошлины на товары из Китая, а также 25% тарифы на импорт алюминия, стали и изделий из нее. Он также объявил о намерении ввести 25% тарифы на товары из Канады и Мексики, но впоследствии предложил отсрочить их на месяц для товаров, соответствующих североамериканскому торговому соглашению USMCA, заключенному в его первой каденции в 2018 году. Трамп также заявил, что к электроэнергии и калийным удобрениям из Канады будут применяться лишь 10%-ные пошлины.

Также OBOZ.UA сообщал, что администрация Дональда Трампа угрожает ввести 200% пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Евросоюза. На такой шаг США готовы пойти через 50%-ные пошлины на американские виски, объявленные в ответ на торговое давление Белого дома.

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