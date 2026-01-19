Одна из крупнейших стран мира переписала условия пребывания украинцев: о каких изменениях надо знать

Гражданам Украины, и в частности беженцам, которые въехали в Канаду по схеме о воссоединении семьи, упростили процедуру продления пребывания в этой стране. Подав соответствующую заявку, они смогут легально проживать, работать и учиться до 31 марта 2027 года.

О соответствующем решении сообщили в канадском правительстве. Там же напомнили, что программа воссоединения родных действовала в Канаде с октября-2023 по октябрь-2024, чтобы поддержать семьи, которые пострадали от российского вторжения в Украину.

Отмечается, что новые меры касаются украинцев, которые подали заявки по этому механизму, и их родных. Это должно упростить процедуру подачи заявок на продление пребывания в Канаде в ожидании решения по заявлению на постоянное проживание.

Таким образом, украинцы, которые имеют право на участие в программе, смогут интегрироваться в общество и экономику этой страны до 31 марта 2027 года. Находясь в Канаде, до этой даты они смогут подать заявку:

на открытие нового или продление действующего разрешения на работу ;

; новое разрешение на обучение ;

; продление или восстановление статуса временного жителя.

Они смогут это сделать даже до подтверждения о получении их заявления на постоянное проживание. Но следует отметить, что сейчас заявки на воссоединение семьи от украинцев в Канаде не принимаются.

Въезд в Канаду для украинцев

31 марта 2024 года завершился прием заявок по программе CUAET (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel). Этот механизм экстренного временного въезда для украинцев позволял получить многократную визу, временное открытое разрешение на работу и находиться в Канаде до 3 лет с приоритетным рассмотрением. Это открывало для украинцев возможность легально работать, учиться и пользоваться соцподдержкой.

После завершения программы остались действовать следующие механизмы:

обычные временные визы (TRV) – с возможностью дальнейшего оформления разрешений на работу или учебу;

– с возможностью дальнейшего оформления разрешений на работу или учебу; экономические и провинциальные иммиграционные программы – в частности, Manitoba Provincial Nominee Program, которая помогает получить ПМЖ при наличии профессиональных навыков или предложения работы;

– в частности, Manitoba Provincial Nominee Program, которая помогает получить ПМЖ при наличии профессиональных навыков или предложения работы; программа International Experience Canada (IEC) – для украинцев в возрасте 18-25 лет, которая позволяет временно работать в Канаде.

В целом украинским беженцам, прибывшим в Канаду по программе CUAET, предоставляется статус временной защиты. С начала полномасштабной российской агрессии его неоднократно продлевали, а сейчас конечный срок действия – 31 марта 2026 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, власти Греции продлили срок действия временной защиты для беженцев из Украины. Это означает, что украинцы будут иметь право на легальное проживание, доступ к рынку труда, медицинской помощи и образования для детей до 4 марта 2027 года.

