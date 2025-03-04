Один из крупнейших банков мира по ошибке чуть не перечислил клиенту миллиарды долларов: раскрыты детали

Один из крупнейших финансовых конгломератов США случайно чуть не перечислил клиенту 6 млрд долларов. Инцидент произошел из-за сотрудника банка, который в поле для суммы перевода ошибочно указал номер счета.

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Как сообщили Bloomberg осведомленные источники, инцидент произошел еще в апреле прошлого года – тогда же, когда этот банк случайно перевел другому клиенту 81 трлн долларов. Отмечается, что такая ошибка увеличила бы запланированную сумму более чем на 1000%, но на следующий рабочий день ее обнаружили.

Инцидент вызвал досадное разочарование нового руководителя подразделения Citigroup Энди Зига, недавно присоединившегося к компании. Руководство обсудило это с топ-менеджментом и регуляторами, предлагая некоторым сотрудникам облегчение.

В Citigroup уверяют, что ошибка была быстро обнаружена и исправлена, и она не повлияла ни на банк, ни на клиента. Также были введены новые профилактические меры, являющиеся частью постоянных усилий компании по автоматизации контроля и уменьшению использования ручных процессов.

"Несмотря на то, что платеж такого размера не мог быть осуществлен, наши средства контроля оперативно обнаружили ошибку ввода данных между двумя бухгалтерскими счетами Citi, и мы отменили эту запись. Наши превентивные меры контроля также остановили бы вывод средств из банка", – уверяют в Citigroup.

Аналогичный случай в Citigroup произошел в 2020 году, когда банк случайно перечислил более 900 млн долларов кредиторам косметической фирмы Revlon. Деньги удалось вернуть только через два года и после продолжительной судебной волокиты. Впрочем, проблему составляло именно то, что перевод был осуществлен на счета других банков.

Также OBOZ.UA сообщал, что в США подали в суд на один из топ-10 крупнейших банков страны Capital One. Компанию обвиняют в введении потребителей в заблуждение по поводу депозитных программ, в результате чего клиенты были обмануты более чем на $2 млрд в виде утраченных процентных платежей.

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