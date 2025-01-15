Один из крупнейших банков США обманул клиентов на $2 млрд: какая схема действовала

В США подали в суд на один из топ-10 крупнейших банков страны Capital One. Компанию обвиняют во введении потребителей в заблуждение касательно депозитных программ, что в результате чего клиенты были обмануты на более чем $2 млрд в виде потерянных процентных платежей.

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Как сообщает CNN, в Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов (CFPB) считают, что Capital One годами искусственно занижала процентные ставки по своему высокодоходному депозиту 360 Savings. Например, летом 2024 года они составили 0,3% годовых, несмотря на то, что Федеральная резервная система подняла ставки выше 5%.

При этом банк запустил созвучную по названию программу 360 Performance Savings, но предлагающую более выгодные процентные ставки – с 2022 года до января-2024 они выросли с 0,40% до 4,35%. Чтобы скрыть различие в программах, консультантам запретили без запроса клиентов 360 Savings информировать их или рекламировать новый пакет.

В результате это решение обошлось потребителям в более чем $2 млрд в виде недополученных процентных выплат. В бюро защиты прав потребителей это назвали обманной, оскорбительной и незаконной практикой.

"CFPB подает в суд на Capital One за то, что они обманом лишили семьи миллиардов долларов на их сберегательных счетах. Банки не должны заманивать людей обещаниями, которые они не могут выполнить", – заявил директор CFPB Рохит Чопра.

В финучреждении выразили "глубокое разочарование" в связи с таким решением. Регулятора обвинили в том, что он подал иск в последний момент перед уходом администрации президента Джо Байдена.

"Мы категорически не согласны с их претензиями и будем решительно защищать себя в суде", – заявили в Capital One. В банке утверждают, что новая депозитная программа "широко рекламировалась, в том числе и на американском телевидении.

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