Авиакомпании готовы снова летать в Украину: аэропорт Львова показал список

В международном аэропорту "Львов" показали авиакомпании, которые готовы возобновить сообщение с ним. В список вошли такие известные перевозчики как Ryanair (Ирландия), Wizzair (Венгрия), Lufthansa (Германия).

Видео дня

Список компаний презентовали в отчете о встрече японской делегации с работниками аэропорта – не сообщив ничего, впрочем, о возможных сроках возобновления полетов. В сам список же также вошли:

Windrose (Украина);

airBaltic (Латвия);

Turkish Airlines (Турция);

Austrian (Австрия);

Swiss (Швейцария).

"Состоялась рабочая встреча Генерального директора Международного аэропорта Львов имени Даниила Галицкого и коллег с официальной делегацией посольства Японии в Украине и представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Радуемся, что, несмотря на все сложности войны, продолжаем работать с нашими партнерами и планировать совместные, возможные инвестиционные проекты", – рассказали в аэропорту о самой встрече с представителями Японии.

В то же время, следует понимать, что пока что никто точно не знает, когда возможно будет возобновить пассажирские полеты в Украине. По словам авиационных экспертов, чтобы открыть перелеты:

Украина должна сама на территории своей страны обеспечить безопасность. Это суверенное право страны", "закрывать" небо для полетов или открывать его;

регуляторы США и ЕС должны дать разрешение. Ибо они имеют право убедиться, что самолеты, которые будут следовать из их страны или в их страну, не станут целью атаки россиян;

авиакомпании должны получить страховки (страховые компании должны поверить в безопасность и дать разрешение на полет).

В Украине еще до начала полномасштабной войны из-за новостей о том, что Россия готовит вторжение, некоторые страховые компании инициировали отмену рейсов в Украину. И это еще до ракетных атак. Теперь же получить страховку будет еще сложнее, объяснял OBOZ.UA заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, международный аэропорт "Киев" (Жуляны) готов принимать пассажиров через месяц с момента открытия авиаперевозок. Когда именно это произойдет, пока неизвестно, однако руководство "Киева" уверяет, что все технические повреждения аэропорта возможно быстро устранить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!