Коррупционная схема на 27 миллионов: как экс-чиновники Минагрополитики нанесли ущерб государству

В Украине сообщили о подозрении экс-заместителю министра агрополитики Владимиру Топчию и чиновнику РГА в злоупотреблении служебным положением, что привело к незаконной выплате 27 млн грн. Досудебное расследование продолжается, а подозреваемые могут получить до шести лет лишения свободы.

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Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). По версии следствия, в 2018 году они незаконно обеспечили выплату 27 миллионов гривен государственной помощи предприятию в области растениеводства.

Деньги были выделены в качестве компенсации затрат на приобретение посадочного материала. Однако, как выяснили следователи, фактического приобретения не было – продукция, за которую якобы уплачивалась компенсация, была взносом в уставный капитал предприятия от его единственного учредителя. Таким образом, госсредства были использованы незаконно. Действия подозреваемых квалифицированы по:

ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;

– злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; ч. 1 ст. 366 УК Украины – служебный подлог.

Санкции по этим статьям предусматривают лишение свободы сроком до шести лет с возможным ограничением права занимать определенные должности. Правоохранители продолжают сбор доказательств и установление всех обстоятельств дела.

Досудебное расследование должно определить, были ли в сговоре другие должностные лица или представители предприятия, получившего незаконные выплаты. Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. В настоящее время бывшее должностное лицо имеет статус подозреваемого, и окончательное решение по его ответственности примет суд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году 14 народных депутатов подали декларации о доходах с недостоверными данными. В целом такое правонарушение совершили 34 чиновника и должностные лица высшего звена – депутаты в областях, судьи, правоохранители, военнослужащие.

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