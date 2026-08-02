Обстрелы не привели к обвалу цен на жилье: где квартиры продолжат стремительно дорожать

Несмотря на войну и регулярные обстрелы Киева, цены на жилье остаются высокими — однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2000 года, стоят в среднем 70-80 тысяч долларов, а в современных жилых комплексах их стоимость может достигать 100 тысяч долларов. Эксперты не прогнозируют существенного удешевления недвижимости до конца 2026 года, поскольку спрос поддерживают государственные жилищные программы и переселенцы.

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Об этом рассказал эксперт по недвижимости Олег Дерлюк в комментарии СМИ. Он объясняет такую ситуацию спросом со стороны внутренне перемещенных лиц и ограниченным предложением качественных квартир. В результате владельцы недвижимости не спешат снижать цены, а в отдельных случаях даже повышают их.

Почему цены не падают даже во время войны

По словам Дерлюка, одним из ключевых драйверов рынка остаются государственные жилищные программы. Именно они позволяют многим украинцам получить финансирование на приобретение жилья или использовать жилищные сертификаты, что автоматически увеличивает количество потенциальных покупателей.

Особенно это заметно на вторичном рынке, где наибольший спрос традиционно приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Именно этот сегмент является наиболее доступным для большинства покупателей, поэтому продавцы часто не готовы уступать в цене.

Эксперт отмечает, что активность покупателей создает у многих владельцев ощущение, будто их жилье стоит значительно дороже, чем на самом деле. Из-за этого они нередко выставляют квартиры по завышенным ценам, надеясь найти покупателя.

Переселенцы также поддерживают рынок

Еще одним фактором, не позволяющим ценам резко снижаться, является внутренняя миграция населения. В Киев продолжают переезжать люди из прифронтовых регионов и временно оккупированных территорий, которые ищут более безопасное место для жизни.

Для многих из них столица остается самым привлекательным вариантом благодаря возможности найти работу, получить доступ к медицинским и образовательным услугам и воспользоваться развитой инфраструктурой. Именно этот дополнительный спрос поддерживает рынок даже в условиях войны.

Какие квартиры пользуются наибольшим спросом

Более всего покупателей интересует компактное жилье. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры остаются наиболее ликвидными, ведь они требуют меньших затрат на покупку и содержание.

Кроме того, именно такие квартиры чаще всего покупают по государственным программам или с помощью жилищных сертификатов. Из-за этого продавцы в этом сегменте имеют больше возможностей удерживать или даже повышать цены.

По оценкам эксперта, сегодня однокомнатная квартира в доме, построенном после 2000 года, стоит примерно от 70 до 80 тысяч долларов. Если речь идет о современных жилых комплексах, то квартира площадью около 45 квадратных метров может стоить уже до 100 тысяч долларов.

В то же время существенно выросла и стоимость квадратного метра в новостройках. Если примерно пять лет назад жилье на этапе строительства можно было приобрести по цене 700-900 долларов за квадратный метр, то сейчас цены достигли 1200-1300 долларов за "квадрат". Это свидетельствует о значительном подорожании первичного рынка даже несмотря на сложные экономические условия.

Чего ожидать до конца 2026 года

По мнению эксперта, оснований для резкого падения стоимости жилья в ближайшее время нет. Если государственные программы финансирования продолжат работать, а спрос останется стабильным, цены могут удержаться на нынешнем уровне или даже продолжить постепенный рост.

Подобные настроения демонстрируют и потенциальные покупатели. Согласно опросу профильного портала по поиску недвижимости, проведенному летом 2026 года, почти половина опрошенных ожидает подорожания квартир в Киеве, более трети прогнозирует снижение цен, тогда как почти каждый пятый считает, что цены останутся без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы всё чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны — причём не только в качестве нового постоянного места жительства, но и рассматривают их как "резервное" жильё. Причина — усиление российских обстрелов.

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