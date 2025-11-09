OBOZ.UA разоблачил подпольную империю: как на директора, которую родственники называют "аферисткой", оформили сотни компаний и благотворительные фонды

Киевлянка Екатерина Дорошенко владеет почти 400 компаниями. На нее оформляют фирмы, которые прекратили деятельность, ООО, которыми заинтересовались правоохранители, а также благотворительные фонды и даже общественные ассоциации. Сестра называет ее "аферисткой", но при этом на владелицу сотен компаний продолжают и далее регистрировать новые фирмы.

Услугами женщины пользуются семьи депутатов, крупные корпорации, известные предприниматели и даже иностранцы.

Как Екатерина Дорошенко стала владелицей сотен компаний

Киевлянка Екатерина Дорошенко – входит в десятку украинцев, которые владеют наибольшим количеством компаний. Этот перечень по просьбе OBOZ.UA подготовили аналитики YouControl. 37-летней женщине принадлежат 385 компаний. Это больше, чем у самого богатого украинца Рината Ахметова.

Женщина работает практически во всех сферах экономики, ее компании расположены по всей стране. В ее собственности – благотворительные организации, ООО, общественные организации (ОО), она даже оформила ФЛП.

Но есть обратная сторона "империи" Екатерины Дорошенко – десятки компаний, которые оформлены на нее, вероятно, принимали участие в незаконной деятельности. Например, в конце сентября прошлого года женщина открыла "Благотворительный фонд "Деймон". Сейчас эта благотворительная организация упоминается в материалах уголовного производства 42024260000000142. Выяснилось, что гражданин Молдовы, заручившись помощью украинских юристов, открыл пять фиктивных благотворительных фондов в Украине, чтобы с их помощью под видом гуманитарки завозить в Украину автомобили. Потом эти машины продавались.

Организаторы схемы цинично назвали один из фондов "Все силы для победы". "От имени "фиктивных" благотворительных организаций... осуществляют противоправную деятельность по документальному оформлению и регистрации в соответствующих автоматизированных системах незаконного ввоза товарно-материальных ценностей", – говорится в материалах дела.

Среди компаний Дорошенко есть фирмы, которые подозреваются в отмывании денег, принимали участие в подозрительных тендерах и тому подобное. Екатерина Дорошенко – один из самых ярких примеров фиктивных директоров.

В среднем за каждую компанию подставной директор может получить от 100 до 300 долларов. Таким образом, за 385 фирм Дорошенко как минимум должна была бы получить 38,5 тыс. долларов. В отличие от многих своих коллег, киевлянка соглашалась на откровенно криминальные схемы. Как результат – она сама является фигуранткой уголовного дела.

"Моя сестра аферистка! Это аферистка. Это подставные компании, что-то такое. Я с ней не общаюсь, я не знаю, где она находится. Было много нюансов, к нам приходили люди, а мы вообще не знаем, что там у нее", – рассказывает о Екатерине Дорошенко ее сестра Анна.

OBOZ.UA нашел десять номеров, которые указывали от имени Екатерины Дорошенко, регистрируя юридические лица. Ни один из них не работает. Женщина, как и рассказала ее сестра, имела проблемы с законом.

Например, в материалах производства № 757/23364/20-к говорится, что она согласилась на "приобретение за денежное вознаграждение и проведение перерегистрации на ее имя ООО "Подольетрансбуд". А в материалах дела № 756/11154/23 полная тезка Екатерины Дорошенко обвиняется в участии "в завладении денежными средствами в результате отчуждения чужого имущества, по предварительному сговору с группой лиц, совершенного в особо крупных размерах".

На самом деле схема с подставными директорами (собственниками) уже давно известна. Чаще всего ее используют для того, чтобы "похоронить" компанию. Если официально закрывать ООО, то придется проходить подробную налоговую проверку. А ведь далеко не все фирмы на это готовы. Потому вместо этого, компанию оформляют на подставное лицо, меняют название и место регистрации.

Подставных директоров также используют и в нелегальной деятельности. Некоторые компании, которыми официально владела Дорошенко, стали фигурантами громких уголовных производств.

Клиенты Дорошенко: кто и для чего пользуется услугами фиктивной собственницы

OBOZ.UA связался с десятками украинцев, которые переоформили свои компании на Дорошенко. Большинство из них отказались комментировать сделку. Несколько бизнесменов признались, что поручили "избавиться" от компании юристам, а они уже искали контакты тех, кто предоставит подставного владельца. При этом часть бизнесменов настаивает: Екатерина Дорошенко – реальная покупательница фирмы.

Киевский предприниматель Максим Горбик переоформил свою компанию "Авант" на Екатерину Дорошенко 11 июня 2025-го. На следующий день фирму переименовали в ООО "Куб Купажа". В комментарии OBOZ.UA Горбик отрицал, что воспользовался схемой с фиктивной владелицей, а отметил, что фирму продали его юристы.

Максим Горбик – брат Ярослава Горбика. Согласно YouControl, среди активов братьев: ООО "Импульс Риэлти", ООО "Сити Риэлти", ООО "Гуд Риэлти", ООО "Крона-3", ООО "Столичное архитектурное бюро Андрея Волошина" и другие.

"Я даже не знаю. Там юристы занимались. Да просто продал компанию, и все, она мне была ненужна", – сказал Горбик.

Юлия Кирилюк, основательница группы компаний Staff Service (предоставляют услуги по аутстаффингу, аутсорсингу, а также подбору персонала) переоформила свою компанию "Визуал+" на Екатерину Дорошенко 8 августа 2025-го. Во время разговора с OBOZ.UA женщина обещала уточнить у своих юристов, как это произошло, и перезвонить, но потом перестала отвечать на звонки.

Жанна Крючкова, партнер Jansen Capital Management, член совета директоров строительной компании Stikon Ltd, оформила компанию "Лидершип Джорни" на Екатерину Дорошенко в июне 2025-го. Крючкова поговорила с OBOZ.UA, но запретила цитировать себя в публикации.

Степан Минько, тесть Михаила Царенко, депутата Киевского городского совета 9-го созыва, переоформил свою компанию "Семейный парк" на Дорошенко в апреле 2025-го.

Бизнесмен Виктор Шустер переформировал "Соната Контракт" на Дорошенко в мае 2025-го. Эта компания, согласно YouControl, является частью группы компаний "Басс".

Основные направления деятельности компаний группы – строительство и недвижимость. Активы: ООО "КУА "Система капитального инвестирования", ООО "Киевпроект Девелопмент", ООО "Киевбизнесхолдинг", ООО "Укржилстрой". Также в состав группы входят несколько российских строительных компаний, совладельцем которых является Денис Басс.

Неопределенные лица и сейчас регистрируют компании, пользуясь документами Екатерины Дорошенко. Например, ООО "Вантаж Провайп" оформили всего лишь месяц назад, ООО "АгроВиа" – 9 месяцев назад, "Арт Фикс Гарант", "Туристическую компанию Зингер" – 7 месяцев назад, "Точка Печати" – 9 месяцев назад.

