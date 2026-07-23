Оборонный завод в Киеве распилили на металлолом ради элитных авто: гендиректору объявлено подозрение

В Украине разоблачили руководство государственного оборонного предприятия, причастное к его уничтожению. Когда завод находился на стадии приватизации, при содействии чиновников его разобрали на металлолом, а деньги легализовали через сделки с элитными автомобилями.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. В настоящее время досудебное расследование по делу полностью завершено, а бывшему исполняющему обязанности генерального директора предприятия и трем его подчинённым предъявлены подозрения.

Как уничтожали предприятие

Бывший руководитель оборонного завода вместе с работниками по телефону координировал приезд покупателей, распиловку оборудования и его вывоз в пункты приема лома. Ущерб государству исчисляется миллионами гривен.

Следователи опубликовали аудиозаписи переговоров между руководителем и исполнителями работ. На одной из "записей" и.о. генерального директора контролирует вывоз распиленных элементов конструкций.

На другом аудиозаписи кладовщик докладывает об отправке загруженного металлоломом автомобиля на приемку.

Ранее бывшему руководителю и главному инженеру уже было предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды за незаконную передачу складов предприятия в пользование без заключения договоров.

По данным СМИ, речь может идти о киевском ГП "Буревестник" и его бывшем и.о. генерального директора Александре Плотникове. В 2011 году в отношении предприятия было возбуждено дело о банкротстве.

Схемы по отмыванию средств

Деньги от металлолома, на который пустили оборонный завод, гендиректор потратил на автопарк премиум-класса: BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago. Чтобы избежать вопросов со стороны налоговой, автомобили были оформлены на родственников и подставных лиц, хотя ими лично пользовался подозреваемый, не отражая имущество в отчетности. В связи с этим ему предъявлено новое подозрение в внесении заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

Кроме того, в 2024 году чиновник приобрел Audi RS7 за 4 млн грн. В тот же день автомобиль переоформили на его мать, но в другом договоре указали цену всего в 100 тыс. грн (стоимость снизили в 40 раз за день). Через полгода автомобиль перепродали третьему лицу уже за 4,2 млн грн, однако в декларации за 2024 год его вообще не указали.

В целом сумма недостоверных данных в декларации за 2024 год составляет 11,5 млн грн, а за 2025 год — почти 13 млн грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что бывшего руководителя "Павлоградского химического завода" Леонида Шимана подозревают в многомиллионных коррупционных схемах с завышением цен на динамическую защиту для танков (крышки и кюветы). Причем он фигурирует и в других уголовных делах, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

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