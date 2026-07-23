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Оборонный завод в Киеве распилили на металлолом ради элитных авто: гендиректору объявлено подозрение

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
3 минуты
1,5 т.
Экс-руководителю «Буревестника» предъявили новые подозрения
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В Украине разоблачили руководство государственного оборонного предприятия, причастное к его уничтожению. Когда завод находился на стадии приватизации, при содействии чиновников его разобрали на металлолом, а деньги легализовали через сделки с элитными автомобилями.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. В настоящее время досудебное расследование по делу полностью завершено, а бывшему исполняющему обязанности генерального директора предприятия и трем его подчинённым предъявлены подозрения.

Как уничтожали предприятие

Бывший руководитель оборонного завода вместе с работниками по телефону координировал приезд покупателей, распиловку оборудования и его вывоз в пункты приема лома. Ущерб государству исчисляется миллионами гривен.

Следователи опубликовали аудиозаписи переговоров между руководителем и исполнителями работ. На одной из "записей" и.о. генерального директора контролирует вывоз распиленных элементов конструкций.

И.о. генерального директора лично курировал уничтожение завода

На другом аудиозаписи кладовщик докладывает об отправке загруженного металлоломом автомобиля на приемку.

Кладовщик отчитывается перед начальником

Ранее бывшему руководителю и главному инженеру уже было предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды за незаконную передачу складов предприятия в пользование без заключения договоров.

По данным СМИ, речь может идти о киевском ГП "Буревестник" и его бывшем и.о. генерального директора Александре Плотникове. В 2011 году в отношении предприятия было возбуждено дело о банкротстве.

Схемы по отмыванию средств

Деньги от металлолома, на который пустили оборонный завод, гендиректор потратил на автопарк премиум-класса: BMW M8, Mercedes-Benz CLS-Class и Lamborghini Murciélago. Чтобы избежать вопросов со стороны налоговой, автомобили были оформлены на родственников и подставных лиц, хотя ими лично пользовался подозреваемый, не отражая имущество в отчетности. В связи с этим ему предъявлено новое подозрение в внесении заведомо недостоверных сведений в декларации за 2024 и 2025 годы.

Кроме того, в 2024 году чиновник приобрел Audi RS7 за 4 млн грн. В тот же день автомобиль переоформили на его мать, но в другом договоре указали цену всего в 100 тыс. грн (стоимость снизили в 40 раз за день). Через полгода автомобиль перепродали третьему лицу уже за 4,2 млн грн, однако в декларации за 2024 год его вообще не указали.

В целом сумма недостоверных данных в декларации за 2024 год составляет 11,5 млн грн, а за 2025 год — почти 13 млн грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что бывшего руководителя "Павлоградского химического завода" Леонида Шимана подозревают в многомиллионных коррупционных схемах с завышением цен на динамическую защиту для танков (крышки и кюветы). Причем он фигурирует и в других уголовных делах, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

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УкраинаРуслан Кравченко
Редакционная политика