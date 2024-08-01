Обменники заметно изменили курс в первый день августа: сколько стоит доллар в Украине

Украинские обменники начали последний месяц лета-2024 с ощутимого повышения наличного курса доллара. Так, 1 августа американская валюта в небанковских обменных пунктах стоит в среднем 40,88/41,48 грн (покупка/продажа). За сутки доллар в продаже подорожал на 20 коп., а в покупке – на 27 коп. Тем не менее, за неделю стоимость "бакса" все же опустилась на 10 коп.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Банки при этом не стали заметно изменять курс доллара и торгуют валютой в среднем по 40,9/41,40 грн. В продаже банковский курс за сутки повысился всего на пять копеек, в покупке – вообще не изменился. А вот за неделю стоимость доллара в банках все же просела на 25 коп.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 1 августа, рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,01 грн. Это:

на 2 коп. ниже, чем было в среду, 31 июля;

на 21 коп. дешевле, чем неделю назад;

на 48 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился на уровне заметно выше банковского в покупке и не настолько выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 1 августа предлагают по цене 41,33/41,45 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в банках: где купить и продать валюту

Крупные коммерческие банки Украины 1 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,29-41,45 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,25-41 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 40,8 41,4 Ощадбанк 40,9 41,45 ПУМБ 40,9 41,4 Сенс Банк 41 41,4 Универсал Банк 40,25 41,35 Райффайзен Банк 40,8 41,29 Укргазбанк 41 41,35 Креди Агриколь 40,85 41,39 Укрэксимбанк 40,8 41,4

Курс в таблице может отличаться от фактической стоимости валюты в кассах банков. Чтобы узнать точные расценки, лучше обратиться в кол-центр конкретного финучреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в финансовой группе ICU не исключают, что вскоре курс повысится до 42-43 грн/доллар. По прогнозам, это может произойти уже осенью.

При этом в НБУ не видят причин для резких колебаний курса. Напротив, там уверяют: сейчас существуют все предпосылки, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой.

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