Обменники заметно изменили курс в первый день августа: сколько стоит доллар в Украине
Украинские обменники начали последний месяц лета-2024 с ощутимого повышения наличного курса доллара. Так, 1 августа американская валюта в небанковских обменных пунктах стоит в среднем 40,88/41,48 грн (покупка/продажа). За сутки доллар в продаже подорожал на 20 коп., а в покупке – на 27 коп. Тем не менее, за неделю стоимость "бакса" все же опустилась на 10 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Банки при этом не стали заметно изменять курс доллара и торгуют валютой в среднем по 40,9/41,40 грн. В продаже банковский курс за сутки повысился всего на пять копеек, в покупке – вообще не изменился. А вот за неделю стоимость доллара в банках все же просела на 25 коп.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 1 августа, рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 41,01 грн. Это:
- на 2 коп. ниже, чем было в среду, 31 июля;
- на 21 коп. дешевле, чем неделю назад;
- на 48 коп. ниже исторического рекорда (41,49 грн/долл., был установлен 22 июля).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился на уровне заметно выше банковского в покупке и не настолько выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 1 августа предлагают по цене 41,33/41,45 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в банках: где купить и продать валюту
Крупные коммерческие банки Украины 1 августа продают доллар по ценам в диапазоне 41,29-41,45 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,25-41 грн.
Курс в таблице может отличаться от фактической стоимости валюты в кассах банков. Чтобы узнать точные расценки, лучше обратиться в кол-центр конкретного финучреждения.
Как сообщал OBOZ.UA, в финансовой группе ICU не исключают, что вскоре курс повысится до 42-43 грн/доллар. По прогнозам, это может произойти уже осенью.
При этом в НБУ не видят причин для резких колебаний курса. Напротив, там уверяют: сейчас существуют все предпосылки, чтобы ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой.
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