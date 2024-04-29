Обменники за выходные переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
Курс доллара в Украине после выходных продолжает понемногу снижаться в обменниках, но замер в банках. Утром в понедельник, 29 апреля, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,36/39,95 грн (покупка/продажа). В покупке это на 12 копеек дешевле, чем в пятницу ранее, курс в продаже не изменился
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. При этом в банках стоимость наличного доллара осталась на пятничном уровня –39,45/39,9 грн. За последнюю неделю банковский курс снизился почти на 20 копеек, но за месяц "бакс" все равно подорожал – на 40 копеек.
Банковский курс евро в то же время за выходные вырос на 5 копеек в покупке, но снизился на столько же в продаже. На наличном рынке евро покупают за 42,3 грн, а продают за 43 грн.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,6 грн. Это:
- на 7 копеек меньше, чем было в пятницу, 26 апреля;
- на 19 копеек ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен неделю назад, 22 апреля 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 12 апреля предлагают по цене 39,8/39,9 грн (покупка/продажа).
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,9-40 грн. Покупают доллар по 39,35-39,55 грн.
Курс в таблице может отличаться от курса в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара можно, обратившись в кол-центр интересующего банка.
Достигнет ли доллар в Украине отметки 50 грн
Как рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса, курс доллара в Украине в обозримом будущем не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк старается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/долл.
Именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами. А нынешние курсовые колебания на самом деле не превышают 1%.
Таким образом, Фурса прокомментировал прогноз Международного валютного фонда, согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/долл. По мнению Фурсы, настолько долгосрочные прогнозы вообще не имеют смысла, особенно во время войны.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине инвестиционная группа ICU ухудшила прогноз роста экономики на 2024 год – с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%. Прогноз курса на конец года ухудшился до 42,3 грн/долл. по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/долл.
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