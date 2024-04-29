Обменники за выходные переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Курс доллара в Украине после выходных продолжает понемногу снижаться в обменниках, но замер в банках. Утром в понедельник, 29 апреля, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 39,36/39,95 грн (покупка/продажа). В покупке это на 12 копеек дешевле, чем в пятницу ранее, курс в продаже не изменился

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. При этом в банках стоимость наличного доллара осталась на пятничном уровня –39,45/39,9 грн. За последнюю неделю банковский курс снизился почти на 20 копеек, но за месяц "бакс" все равно подорожал – на 40 копеек.

Банковский курс евро в то же время за выходные вырос на 5 копеек в покупке, но снизился на столько же в продаже. На наличном рынке евро покупают за 42,3 грн, а продают за 43 грн.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,6 грн. Это:

на 7 копеек меньше, чем было в пятницу, 26 апреля;

на 19 копеек ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен неделю назад, 22 апреля 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 12 апреля предлагают по цене 39,8/39,9 грн (покупка/продажа).

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,9-40 грн. Покупают доллар по 39,35-39,55 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,35 39,95 Ощадбанк 39,5 40 ПУМБ 39,5 39,99 Сенс Банк 39,55 39,95 Креди Агриколь Банк 39,5 40 Укрэксимбанк 39,35 39,95

Курс в таблице может отличаться от курса в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара можно, обратившись в кол-центр интересующего банка.

Достигнет ли доллар в Украине отметки 50 грн

Как рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса, курс доллара в Украине в обозримом будущем не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк старается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/долл.

Именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами. А нынешние курсовые колебания на самом деле не превышают 1%.

Таким образом, Фурса прокомментировал прогноз Международного валютного фонда, согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/долл. По мнению Фурсы, настолько долгосрочные прогнозы вообще не имеют смысла, особенно во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине инвестиционная группа ICU ухудшила прогноз роста экономики на 2024 год – с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%. Прогноз курса на конец года ухудшился до 42,3 грн/долл. по сравнению с предыдущим прогнозом 40,7 грн/долл.

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