Обменники устраивают поборы украинцев: как заставляют платить больше при обмене долларов

Украинцы жалуются на незаконные двойные курсы обмена валют на доллар в обменниках – в зависимости от года его выпуска. Так, старую валюту покупают по более низкому курсу, чем новую – как, впрочем, и продают.

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Об этом сообщил глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В частности, отметил он, в одном из обменных пунктов Харькова 1 марта доллары 1996-2006 годов выпуска:

покупали по 40,5 грн;

продавали по 42,5 грн.

В то же время, для валюты более поздних годов действовал курс на 50 коп. выше. В частности:

в покупке – 41 грн;

в продаже – 43 грн.

"Аферисты снова проснулись. И зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в кармане", – отметил Гетманцев.

В то же время, подчеркнул он, несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители "упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками". Более того, сообщил нардеп, в одном из случаев "полицейские всячески способствуют развитию "бизнеса", не платящего ни копейки в бюджет".

В связи с этим, по его словам, необходимо решать сразу 2 проблемы на рынке обменников. В частности:

злоупотребление легальных;

налаженную работу нелегальных.

"Обращаемся к НБУ и Нацполу о проведении в порядке, установленном законом, проверок и немедленного принятия мер к нарушителям закона. Уверен, у людей нет лишних 50к/долл в карман мошенника", – отметил Гетманцев.

При этом он призвал украинцев, которые заметят в обменниках разные курсы на одну и ту же валюту, фотографировать это и присылать:

самому Гетманцеву – по номеру телефона 050 356 55 41;

в Комитет – по адресу Киев, Грушевского,5;

в НБУ;

в Нацполицию.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

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