Обменники устраивают поборы украинцев: как заставляют платить больше при обмене долларов
Украинцы жалуются на незаконные двойные курсы обмена валют на доллар в обменниках – в зависимости от года его выпуска. Так, старую валюту покупают по более низкому курсу, чем новую – как, впрочем, и продают.
Об этом сообщил глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В частности, отметил он, в одном из обменных пунктов Харькова 1 марта доллары 1996-2006 годов выпуска:
- покупали по 40,5 грн;
- продавали по 42,5 грн.
В то же время, для валюты более поздних годов действовал курс на 50 коп. выше. В частности:
- в покупке – 41 грн;
- в продаже – 43 грн.
"Аферисты снова проснулись. И зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в кармане", – отметил Гетманцев.
В то же время, подчеркнул он, несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители "упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками". Более того, сообщил нардеп, в одном из случаев "полицейские всячески способствуют развитию "бизнеса", не платящего ни копейки в бюджет".
В связи с этим, по его словам, необходимо решать сразу 2 проблемы на рынке обменников. В частности:
- злоупотребление легальных;
- налаженную работу нелегальных.
"Обращаемся к НБУ и Нацполу о проведении в порядке, установленном законом, проверок и немедленного принятия мер к нарушителям закона. Уверен, у людей нет лишних 50к/долл в карман мошенника", – отметил Гетманцев.
При этом он призвал украинцев, которые заметят в обменниках разные курсы на одну и ту же валюту, фотографировать это и присылать:
- самому Гетманцеву – по номеру телефона 050 356 55 41;
- в Комитет – по адресу Киев, Грушевского,5;
- в НБУ;
- в Нацполицию.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.
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