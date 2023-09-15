Обманули врага: российская ракета попала в макет радара, изготовленный 'Метинвестом'

"Метинвест" обнародовал видео с фронта, на котором видны результаты попадания российской ракеты в макет военной техники, а именно – в псевдорадаре П-18 "Малахит".

Как рассказала компания на своей странице в Facebook, это один из более чем 250 макетов военной техники, которые компания Рината Ахметова уже доставила на передовую. Среди макетов – и пушки, и радары, и многое другое. Их роль – вводить агрессора в заблуждение, переманивать огонь на себя, таким образом спасая настоящую дорогостоящую технику и жизнь воинов ВСУ.

Так и произошло в этот раз: противник не смог отличить макет от настоящей радиолокационной станции и потратил дорогостоящие высокоточные боеприпасы для уничтожения реплики из фанеры и металла.

Видео дня

По данным, которые рано публиковал CNN, российская армия уже потратила именно на макеты украинской техники сотни своих ракет и дронов. Напомним, Группа "Метинвест" оказывает помощь ВСУ в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". На закупку необеденной техники и собственное производство помощи бойцам компания уже направила более 2 млрд грн.