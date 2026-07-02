Обманули американцев на полмиллиона долларов: в Украине разоблачили международный колл-центр мошенников

В Украине раскрыли международный мошеннический колл-центр в Киеве, который выманивал у граждан США деньги под видом фальшивых инвестиций в криптовалюту и акции, нанеся ущерб на сумму более 500 тысяч долларов. Организаторы даже проверяли сотрудников на полиграфе и привлекали англоговорящих работников из разных стран, чтобы максимально убедительно выдавать себя за настоящих финансовых консультантов.

Видео дня

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины. По данным следствия, деятельность колл-центра была хорошо организована и имела признаки транснациональной мошеннической сети.

Как работала схема

По информации правоохранительных органов, офис действовал в Киеве и был рассчитан почти на 60 рабочих мест. Непосредственно работу центра обеспечивали около 20 человек, которые ежедневно совершали так называемые "холодные звонки" гражданам США.

Операторы представлялись профессиональными финансовыми консультантами или инвестиционными менеджерами и убеждали потенциальных клиентов вкладывать средства в якобы прибыльные финансовые инструменты. Для этого использовались специально созданные мошенниками инвестиционные сайты, поддельные криптобиржи и другие онлайн-ресурсы, которые лишь имитировали реальную торговлю. После того как потерпевшие переводили деньги, их переводили через подконтрольные криптовалютные кошельки и другие счета, после чего любая связь с "инвесторами" прерывалась.

Работников искали по всему миру

Особенностью этой схемы стал подбор персонала. Организаторы целенаправленно привлекали людей из стран Западной Африки, Южной Америки, государств Европейского Союза и Украины. Главным требованием было свободное владение английским языком, чтобы во время телефонных разговоров у потенциальных жертв не возникало подозрений.

Кроме того, все кандидаты проходили проверку на полиграфе. Таким образом организаторы пытались минимизировать риски утечки информации, раскрытия схемы или сотрудничества сотрудников с правоохранительными органами.

На данный момент следователям удалось установить как минимум 20 граждан США, ставших жертвами мошенников. Общая подтвержденная сумма убытков уже превышает 500 тысяч долларов. Впрочем, правоохранители предполагают, что реальное количество потерпевших может быть значительно больше, ведь анализ изъятых материалов еще продолжается.

Что было изъято в ходе спецоперации

В ходе обысков в офисе и по местам проживания участников преступной группы правоохранители изъяли почти 50 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, базы данных граждан США, черновые записи, электронные носители информации и другие вещественные доказательства, подтверждающие деятельность мошеннической сети.

В настоящее время специалисты анализируют изъятую технику, устанавливают организаторов, администраторов и других участников преступной схемы. В прокуратуре отмечают, что это далеко не первый случай разоблачения подобных офисов. Только с начала 2026 года прокуроры провели более 200 обысков и ликвидировали около сотни мошеннических колл-центров.

Часть транснациональных сетей удалось разоблачить в сотрудничестве с правоохранительными органами Литвы, Латвии, Чехии, Польши и Казахстана. В правоохранительных органах подчеркивают, что Украина не должна становиться местом, где международные мошенники могут безнаказанно работать, прикрываясь войной или анонимностью в интернете.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правоохранительные органы подозревают действующего народного депутата Николая Тищенко ("Слуга народа") в попытке получить более 1 млн долларов неправомерной выгоды за "решение вопроса" с деятельностью сети колл-центров, где он якобы обещал оказывать влияние на конкурентов и прикрывать отдельные структуры. Также следствие считает, что он легализовал около 12,6 млн грн посредством фиктивного дарения средств и внес ложные данные об этих деньгах в декларацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!