Обман покупателей или "честная" стоимость? Чего ждать украинцам после анонсированной "переписки" ценников в супермаркетах

Украинцам планируют указывать цену товара за килограмм или литр, что в теории должно помочь потребителям легче сравнивать стоимость продукции и контролировать затраты. Однако это не остановит производителей от уменьшения объемов товаров, поскольку они продолжат указывать ту же стоимость за продукт.

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О новом законопроекте сообщил народный депутат Дмитрий Гурин ("Слуга народа"). "Представляем законопроект, чтобы на ценниках обязаны были указывать цену за литр/килограмм, и эти все бутылки по 850 мл молока ушли в прошлое", – заявил Гурин.

Однако логика депутата по словам экспертов вызывает вопрос, ведь закон не запрещает производителям выпускать товары в "урезанных" упаковках. Однако он сможет повысить прозрачность цен для покупателей.

Шринкфляция: обман или вынужденный шаг

Шринкфляция – это явление, когда изготовитель уменьшает объем или вес товара при неизменной цене. Производители предпринимают такой шаг, чтобы сохранить прибыль на фоне экономических потрясений. Война, рост цен на энергоносители, логистику, сырье и рабочую силу заставляют компании выбирать между тремя вариантами: повышением цены, снижением качества или уменьшением объема. Самым безопасным путём становится уменьшение количества товара, ведь покупатели обычно замечают изменение цены быстрее, чем изменение объема.

Является ли это обманом? По словам рыночных экспертов, юридически нет, ведь производители обязаны указывать на упаковке точный объем или вес товара. Однако с точки зрения этики и потребительского опыта ситуация обстоит иначе. Покупатели нередко чувствуют себя обманутыми, когда замечают, что знакомый товар снизился в размере, но стоит так же.

Ситуация со шринкфляцией является глобальной проблемой. В сентябре 2023 года французская сеть супермаркетов Carrefour начала маркировать товары, объем которых был уменьшен без изменения цены. Супермаркеты клеили специальные наклейки на продукты, чтобы привлечь внимание потребителей к скрытому уменьшению упаковок. Среди товаров, попавших под такую "общественную инспекцию":

детская смесь Nestle Guigoz , объем которой уменьшили с 900 граммов до 830;

, объем которой уменьшили с холодный чай Lipton от PepsiCo, объем которого снизился с 1,5 литров до 1,25.

Этот шаг должен создать давление на производителей, чтобы они пересмотрели свою ценовую политику. Однако Carrefour получил критику со стороны организации "60 миллионов потребителей", обвинившей супермаркет в попытке улучшить собственный имидж, а не решить проблему.

Знатоки утверждают, что когда компании однажды уменьшают объем товара, они редко возвращаются к старым объемам даже после стабилизации экономической ситуации. Если экономические вызовы исчезают, производители могут увеличить количество товара, но часто выбирают другой подход – выпускают "обновленные" продукты с надписями "+20%" или "Выгодно", чтобы создать иллюзию бонуса для покупателя.

Потребителям явление шринкфляции обычно не нравится, ведь никто не хочет платить столько же и получать меньше. Вместо литра молока покупатели видят 850 мл, а вместо 100 г шоколада – 85 граммов. Это вызывает чувство обмана даже если на упаковке четко указаны изменения.

Как отмечают специалисты, такая практика – меньшее зло, чем снижение качества продукта, но все равно считается манипуляцией. С другой стороны, предложенный законопроект предусматривает, что торговые сети будут обязаны:

указывать цену за литр или килограмм рядом с ценой упаковки.

Это позволит покупателям быстрее замечать уменьшение объема товаров и сравнивать стоимость разных брендов. К примеру, если бутылка молока 850 мл стоит 40 гривен, а другая бутылка 1 литр стоит 45 гривен, потребитель сможет сразу понять, какой товар выгоднее.

Такая практика давно используется во многих странах Европы. Она позволяет покупателям лучше контролировать свои расходы и избегать неприятных сюрпризов на кассе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за инфляции, засухи и нехватки рабочих украинские фермеры собрали в этом году значительно меньше урожаев, поэтому на рынке увеличилось количество импортных овощей. Поэтому цены на овощи заметно выросли и в последующие месяцы увеличатся еще сильнее.

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