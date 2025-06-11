Обещают мгновенные выплаты "от Красного Креста": среди украинцев распространяется опасная афера

Украинцев начали обманывать обещаниями фейковой помощи от Красного Креста - мошенники создают поддельные сайты и собирают персональные данные. Чтобы не попасть на крючок, не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите личную или банковскую информацию.

Видео дня

Об этом сообщает украинский Красный Крест. Украинцев снова пытаются обмануть – на этот раз под видом денежной помощи от международных организаций.

Красный Крест официально предупредил о массовом распространении фейковой информации, связанной с обещаниями выплат. Мошенники используют поддельный сайт и выманивают персональные и банковские данные граждан.

В сообщениях, которые распространяются по соцсетям и мессенджерам, говорится о якобы финансовой помощи, которую можно получить прямо сейчас – достаточно лишь перейти по ссылке и ввести свои личные данные. Один из таких сайтов - listingguruhelp.icu/bank, активно маскируется под ресурс, имеющий отношение к Красному Кресту.

Организация четко заявила, что все упомянутые действия являются мошенническими, а сайт не имеет никакого отношения к ней или ее партнерам. Предоставление персональной информации на подобных фейковых платформах несет прямую угрозу финансовой безопасности пользователей. "Это мошенничество! Сайт listingguruhelp.icu/bank не имеет никакого отношения к Украинскому Красному Кресту, а все указанные на нем действия - мошеннические", – говорится в официальном заявлении организации.

Красный Крест призывает украинцев быть бдительными и пользоваться только официальными источниками информации. Вся актуальная информация о настоящих программах помощи размещается исключительно на официальном сайте. В случае сомнений или подозрительных сообщений следует обращаться в службу поддержки Также важно помнить, что ни одна официальная международная организация не будет просить вводить банковские пароли, CVV-коды или другие конфиденциальные реквизиты через сторонние сайты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители изъяли у мошенников, которые обманывали пользователей платформы TikTok, почти 700 тысяч гривен. О злоумышленниках известно, что они вводили людей в заблуждение, обещая прибыль за участие в викторине, которая проводилась в приложении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!