Нужно запасаться туалетной бумагой? Известный в Украине завод угрожает остановить работу из-за мобилизации мужчин

"Киевский картонно-бумажный комбинат" (ККБК) в Обухове Киевской области угрожает остановить работу из-за нехватки сотрудников-мужчин вследствие мобилизации. Завод среди прочего производит туалетную бумагу под известным брендом "Обухов".

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О возможности прекращения работы заявили в самом ККБК. На предприятии объясняют: заводу требуются работники по специальностям, которыми по требованиям норм охраны труда могут заниматься только мужчины, сообщает "Интерфакс-Украина". То есть заменить таких сотрудников-мужчин женщинами не получится.

"На предприятии есть и профессии, где по требованиям охраны труда могут работать только мужчины. Поэтому вариант замены их женщинами невозможен. Если таких сотрудников мобилизуют, остановится производство", – говорят на комбинате.

Кроме того, на обучение некоторых специалистов требуется много времени, сетуют в компании. В частности, чтобы стать машинистом бумаго- или картоноделательной машины, необходимо около пяти лет.

"Незаменимость профессионалов бумажной отрасли обусловлена и тем, что производство бумаги связано с повышенным уровнем шума, температуры, влажности и вибрации. Поэтому работающие в цехах люди должны быть физически выносливыми", – добавили в компании.

При этом часть специалистов завод уже пытается заменить женщинами. Например, их обучают профессии водителя погрузчика.

Следует учитывать, что в Украине действует система стратегического бронирования от мобилизации. Воспользоваться ею могут не только те предприятия, которые работают на оборонную сферу. Для того, чтобы часть сотрудников подлежала "брони", компании нужно соответствовать одновременно трем из семи критериев, установленным Министерством экономики:

общая сумма уплаченных налогов и сборов за предыдущий год превышает эквивалент 1,5 млн евро (около 59,34 млн грн);

объем поступлений валюты, кроме кредитов и ссуд, за предыдущий год превышает 32 млн евро;

предприятие есть в списке госкомпаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

предприятие имеет важное значение для экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады (критерии отраслевые министерства или органы местного самоуправления);

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней зарплаты на предприятии превышает среднюю зарплату в регионе за четвертый квартал 2021;

предприятие является резидентом "Дія.Сіті".

ККБК – один из крупнейших производителей бумажной продукции в Европе. Владельцем комбината является австрийский Pulp Mill Holding. При этом завод является градообразующим предприятием для Обухова, что "открывает" для него как минимум один пункт из требований Минэкономики.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что формально экономическое бронирование от мобилизации в Украине еще не запущено, его альтернативой уже пользуется ряд компаний, и необязательно из оборонной сферы. Больше всего вакансий "с бронью" предлагают логистические фирмы, энергетика и экспортеры (в т. ч. услуг). Наличие бронирования активно указывают в вакансиях, чтобы упростить поиск сотрудников.

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