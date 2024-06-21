Бизнес "заманивает" работников бронированием от мобилизации: в каких сферах дают "бронь" чаще всего

Несмотря на то, что формально экономическое бронирование от мобилизации в Украине еще не запущено, его альтернативой уже пользуется ряд компаний, и не обязательно из оборонной сферы. Больше всего вакансий "с бронью" предлагают логистические фирмы, энергетика и экспортеры (в т.ч. услуг). Наличие бронирования активно указывают в вакансиях, чтобы упростить поиск сотрудников.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования СМИ и онлайн-платформ для размещения объявлений о работе. Сейчас, чтобы забронировать работника, предприятию нужно лишь отвечать трем из семи критериев, установленным Министерством экономики (полный список – ниже на этой странице).

Для этого хватит и чисто экономических показателей деятельности. Например, нужно иметь определенный уровень зарплат и валютной выручки, а также не иметь долгов по уплате единого социального взноса (ЕСВ). Такая компания уже может получить разрешение Минэкономики на бронирование сотрудников.

В связи с этим на сайтах объявлений о работе уже появляются разделы с вакансиями, в которых указано, что работодатель может бронировать работников. Больше всего таких предложений среди рабочих специальностей и на производствах, к которым относится энергетическая отрасль. Именно в этих сферах, к слову, наблюдается самый острый дефицит кадров.

"Однако относительно общего количества объявлений они уступают представителям логистики и внешнеэкономической деятельности, где для брони доступна каждая десятая открытая вакансия", – отмечается в материале.

А меньше всего таких вакансий, лишь до 1%, – в сфере дизайне и салонах красоты. Но и там есть объявления, например, о брони для позиции кладовщика отдела приема товара или флориста.

Интересно, что "зарплатным" и "валютным" критериям Минэкономики соответствуют не только компании из крупных городов. По данным журналистов, в Киеве почти на 30 тыс. новых вакансий – лишь 1 тыс. предложений с бронированием, или 3,5%. Это один их самых низких показателей.

"В то же время этот показатель существенно больше в малых городах, где расположены филиалы крупных работодателей. Они выполняют "экономические" критерии и при этом являются стратегическими для местных властей как главные работодатели... Если обобщить показатели на уровне областей, то больше вакансий с бронированием относительно населения – на западе страны", – говорится в материале.

Критерии Минэкономики для получения права на бронирование (нужно соответствовать трем любым пунктам одновременно):

общая сумма уплаченных налогов и сборов за предыдущий год превышает эквивалент 1,5 млн евро (около 59,34 млн грн);

за предыдущий год превышает эквивалент 1,5 млн евро (около 59,34 млн грн); объем поступлений валюты, кроме кредитов и ссуд, за предыдущий год превышает 32 млн евро;

предприятие есть в списке госкомпаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

для экономики и безопасности; предприятие имеет важное значение для экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады (критерии отраслевые министерства или органы местного самоуправления);

(критерии отраслевые министерства или органы местного самоуправления); отсутствие задолженности по уплате ЕСВ ;

; размер средней зарплаты на предприятии превышает среднюю зарплату в регионе за четвертый квартал 2021;

на предприятии превышает среднюю зарплату в регионе за четвертый квартал 2021; предприятие является резидентом "Дія.Сіті".

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады предложили еще два варианта экономического бронирования от мобилизации в Украине. Кроме основного варианта с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц, предлагается механизм с привязкой к размеру зарплат.

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