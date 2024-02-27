Новый рекорд: в 2023 году украинцы открыли историческое количество новых "ФОПов"

В Украине зафиксирован рекорд по количеству открытых "ФОП" (физлиц-предпринимателей) – за второй год большой войны украинцы открыли их почти 315 тысяч. Что является наибольшим количеством в истории страны.

Более того, это сразу на 17% перекрыло предыдущий исторический рекорд за все годы Независимости, который составлял 268,4 тыс. "ФОПов". Он был зафиксирован в 2021 году, говорится в исследовании крупной аналитической онлайн-системы для бизнес-аналитики, сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Он отметил: чаще всего украинские "ФОПы" в 2023 году открывали парикмахерские и салоны красоты – 19,4 тыс. Также популярны сферы:

универсальной розничной торговли – 18,1 тыс.;

торговли через почту или Интернет – 17,9 тыс.;

IТ – 17,6 тыс.;

услуги питания – 14,3 тыс.

"Значительные темпы (+60%) и по количеству вновь созданных компаний – 27,3 тысячи", – рассказал нардеп. Отметив, что по видам специализации лидируют:

универсальная оптовая торговля – 6,7% от всех новых предприятий;

аренда имущества – 6,2%;

строительство – 3,8%;

грузовые перевозки – 3,8%.

Где "ФОПов" открывают больше всего

Лидерство же по количеству новых регистраций "ФОПов" принадлежит держит Киеву. Здесь их было открыто 44 675.

На втором месте – Харьков, где было открыто 14 139 "ФОПов". Далее идут:

Днепр – 12 128;

Одесса, Львов – более 10 800;

Запорожье – почти 6 400;

Кривой Рог – почти 5 300.

"ФОПам" повысили налоги

В то же время, с 1 января в Украине увеличили налоги для "ФОПов". Так, все группы единого налога должны будут платить ЕСВ, размер которого увеличится. Кроме того, увеличатся размеры единого налога для первой и второй группы плательщиков единого налога.

Отдельного решения о повышении налогов не принимали. Однако при этом размер ЕСВ зависит от минимальной зарплаты. Для всех трех групп с января он увеличится с 1474 до 1562 грн.

Также в связи с перерасчетом прожиточного минимума и повышением минималки увеличится и единый налог. Для первых двух групп он составит:

единый налог для первой группы увеличится с 268,4 до 302,8 грн;

для второй группы единый налог увеличится с1474 до 1562 грн.

Также увеличатся и лимиты. Так, на первой группе единого налога могут оставаться те предприниматели, которые за год имеют оборот до 167 минималок. В прошлом году 1 млн 118 тыс. 900 грн. А с 1 января 2024-го это 1 млн 185 тыс. 700 грн. Для второй группы лимит увеличится с 5 млн 587 тыс. 800 до 5 млн 921 тыс. 400 грн. Третья группа единого налога будет иметь лимит в размере 8 млн 285 тыс. 700 грн (было 7 млн 818 тыс. 900 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине намерены увеличить лимиты годового дохода для "ФОПов", на упрощенной системе налогообложения. Однако только в рамках изменения системы единого налога. О том, какими именно будут новые лимиты, а также когда они вступят в силу, пока информации нет – известно лишь, что за основу могут взять польскую систему (с лимитом в 2 млн евро), а также о планах перевести таких "ФОПов" на обычную систему налогообложения через три года после отмены военного положения.

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