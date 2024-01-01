В Украине повысили налоги "ФОПам" с января: сколько придется платить

В Украине с 1 января увеличили налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Так, все группы единого налога должны будут платить ЕСВ, размер которого увеличится. Кроме того, увеличатся размеры единого налога для первой и второй группы плательщиков единого налога.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отдельного решения о повышении налогов не принимали. Однако при этом размер ЕСВ зависит от минимальной зарплаты. Для всех трех групп с января он увеличится с 1474 до 1562 грн.

Также в связи с перерасчетом прожиточного минимума и повышения минималки увеличится и единый налог. Для первых двух групп он составит:

единый налог для первой группы увеличится с 268,4 до 302,8 грн;

для второй группы единый налог увеличится с1474 до 1562 грн.

Также увеличатся и лимиты. Так, на первой группе единого налога могут оставаться те предприниматели, которые за год имеют оборот до 167 минималок. В прошлом году 1 млн 118 тыс. 900 грн. А с 1 января 2024-го это 1 млн 185 тыс. 700 грн. Для второй группы лимит увеличится с 5 млн 587 тыс. 800 до 5 млн 921 тыс. 400 грн. Третья группа единого налога будет иметь лимит в размере 8 млн 285 тыс. 700 грн (было 7 млн 818 тыс. 900 грн).

Единый налог планируют пересчитать

В Украине Кабмин утвердил Национальную стратегию доходов до 2030 года. Эта стратегия, среди прочего, предполагает кардинальное повышение налогов для "ФОПов". Ставка будет зависить от того бизнеса, которым занимается "ФОП" (от 3% до 18%). Это значительно больше, чем действующие ставки.

Кроме того, в течение пяти следующих лет в Украине значительно ограничат количество тех предпринимателей, которые имеют право находиться на едином налоге. А первую и вторую группу единого налога вовсе планируют объединить. Детальнее о новшестве читайте вскоре в OBOZ.UA.

Кроме того, в Украине планируют раскрыть информацию о поступлениях на банковские счета для налоговой. Таким образом, украинцев заставят платить налог со всех своих доходов.

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