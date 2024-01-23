Для украинских "ФОПов" готовят новую налоговую систему: что изменится

В Украине намерены увеличить лимиты годового дохода для физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), на упрощенной системе налогообложения. Однако только в рамках изменения системы единого налога. О том, какими именно будут новые лимиты, а также когда они вступят в силу, пока информации нет – известно лишь, что за основу могут взять польскую систему (с лимитом в 2 млн евро), а также о планах перевести таких "ФОПов" на обычную систему налогообложения через три года после отмены военного положения.

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Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил: необходимость изменения системы единого налога вызвана тем, что из поддержки бизнеса она "превратилась в систему уклонения от налогообложения средним и малым бизнесом".

"Лимиты, которые установлены сегодня в законодательстве для "ФОПов", есть смысл увеличивать. Однако в совокупности с системой единого налога", – говорится в сообщении.

Как могут изменить систему

Гетманцев напомнил: в декабре 2023 года Кабмин утвердил национальную стратегию доходов, которая предусматривает, что в течение 3 лет с момента завершения военного положения система единого налога будет превращена в одну из действующих в ЕС систем. Минфин же в рамках этой стратегии взял за базовую польскую модель.

"Там больший лимит – 2 млн евро (около 81,5 млн грн. – Ред.). Но и разные ставки налогообложения: предусматривается одна группа для плательщиков единого налога, а не три. А также разные ставки налогообложения – в зависимости от осуществляемой деятельности", – рассказал нардеп.

При этом он подчеркнул: также Минфин предлагает "вообще отменить регистрацию "ФОПов", а кроме того, лишить юрлиц-субъектов малого предпринимательства права пользоваться единым налогом. И в течении 3 лет перевести и тех, и других "на обычную систему налогообложения".

"Введение такой системы вместе с обязательным использованием регистраторов расчетных операций (РРО) является предпосылкой для создания системы, которая будет стимулировать развитие малого предпринимательства. И которую не смогут использовать средний и крупный бизнес для уклонения от налогообложения", – объяснил нардеп.

В то же время он акцентировал: в настоящее время финального решения об изменениях нет. Предполагается, что оно будет выработано в рамках дискуссий, "однако общий подход будет сохранен". Тем более, что, по его словам, закрепленные Кабмином и Минфином рамки "согласованы и поддерживаются партнерами".

Какие лимиты сейчас

В 2024 году размер дохода для физических лиц-плательщиков единого налога не должен превышать для первой группы 1 185 700 грн (примерно 29,1 тыс. евро). А кроме того, для:

второй группы – 5 921 400 грн (около 145,4 тыс. евро);

третьей группы – 8 285 700 грн (примерно 203,5 тыс. евро).

"ФОПам" придется платить больше, чем раньше

В то же время, с 1 января 2024 года в Украине увеличилась сумма единого налога для "ФОПов". Дело в том, что с начала года был увеличен размер минимальной зарплаты, а согласно Налоговому кодексу предельный объем дохода для плательщиков единого налога первой-третьей групп рассчитывается с учетом именно размера минималки на 1 января.

Теперь минимальный ЕСВ для "ФОПов" составляет 1562 грн за месяц. Или 4 686 грн за квартал. Что составляет 22% от минимальной зарплаты.

Максимальный размер определен в 22% от 15 минимальных зарплат. И составляет:

23 430 грн – за месяц;

70 290 грн – за квартал.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут вернуть себе часть средств, уплаченных государству в виде налога с дохода физических лиц (НДФЛ), – речь идет о 18%, которые ежемесячно отчисляются с их зарплат в госбюджет. Однако знают об этом немногие. К примеру, на 2021 год (последний полный год до полномасштабной войны), в Украине насчитывалось 10,2 млн работающих лиц, из которых, по данным налоговиков, возможностью возврата НДФЛ воспользовались лишь немногим более 130 тысяч. Или всего 1,27%.

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