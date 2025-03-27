Новые пошлины на иностранные авто в США: как отреагировали мировые лидеры

Президент США Дональд Трамп объявил о тарифах в размере 25% на весь импорт автомобилей и их комплектующих, и они вступят в силу с апреля и мая 2025 года. Лидеры иностранных государств резко раскритиковали это решение.

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Как передает CNN, новый шаг в торговой войне осудили в первую очередь те, доходы чьих государств наиболее пострадают от американских пошлин. То, что Трамп назвал "грандиозным ростом" автомобильной промышленности США в будущем, может, по мнению многих, повлечь за собой остановку части американского автопроизводства, рост цен и ухудшение отношений с союзниками.

Канада

Премьер-министр страны Марк Карни заявил, что новые тарифы являются "прямой атакой" в нарушение соглашения между США, Мексикой и Канадой. Теперь Оттава рассмотрит свои варианты ответа, включая возможные тарифы против США.

Комитет кабинета министров Канады по канадско-американским отношениям утром 27 марта созвал заседание для обсуждения этих вариантов.

Мексика

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что 3 апреля предложит "комплексный ответ" Соединенным Штатам. В то же время она дала понять, что ее правительство за кулисами работает над отменой или снижением пошлин на некоторые автомобили и запчасти, собранные в Мексике.

Япония

Премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что Токио рассмотрит "все варианты" для ответа на американские тарифы.

"Мы настоятельно просим, ​​чтобы эти 25% не применялись к Японии. Япония инвестирует в США, создавая рабочие места и выплачивая самые высокие зарплаты", – заявил он.

Южная Корея

Ожидается, что южнокорейские автомобильные компании испытают значительные трудности из-за решения США, и это признал министр торговли страны Ан Дук-Гын. Он провел экстренное совещание с представителями автомобильных компаний, отраслевых ассоциаций и научно-исследовательских институтов, чтобы обсудить ситуацию.

25 марта, за день до объявления Трампом пошлин, Hyundai взяла на себя обязательство инвестировать 21 млрд долларов в США в течение следующих трех лет. Инвестиции будут направлены на расширение производственных возможностей.

Европейская Комиссия

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что тарифы навредят в первую очередь американцам, и пока что не обещала никаких ответных мер.

Ранее Евросоюз объявил об ответных тарифах на пошлины США на сталь и алюминий, введенные в этом месяце, но отложил их в надежде на достижение соглашения путем переговоров.

Китай

Автопромышленность КНР в значительной степени изолирована от этого тарифного "удара". Ранее администрация Джо Байдена увеличила тарифы на китайские электромобили до 100%, что фактически закрыло им доступ на американский рынок. Тем не менее, представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь обвинил Соединенные Штаты в нарушении правил Всемирной торговой организации.

Великобритания

Соединенное Королевство не планирует неизбежных ответных пошлин, заявила канцлер казначейства Рэйчел Ривз.

Штаты являются для Британии вторым по величине рынком экспорта авто (после Европейского союза), согласно данным Общества производителей и продавцов автомобилей.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу и Канаде еще большими тарифами, если они объединятся и будут сотрудничать, чтобы противостоять торговому давлению Вашингтона.

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