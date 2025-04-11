Новое правительство Германии резко сократит помощь украинцам: без какой поддержки оставят

Будущее правительство Германии решило значительно урезать помощь большинству вновь прибывших беженцев из Украины. Это значительно ухудшит положение украинцев, фактически уравняв их в правах с остальными мигрантами в этой стране.

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Как сообщает DW, согласно коалиционному соглашению между консервативным блоком ХДС/ХСС будущего канцлера Фридриха Мерца и социал-демократами, с 1 апреля помощь будет предоставляться только тем украинцам, которые принадлежат к малообеспеченным слоям. То есть, подавляющее большинство новоприбывших украинцев в Германии останется без социального обеспечения.

Ранее, в отличие от беженцев, например из Ирака, Сирии или Афганистана, украинцы получали временную защиту немедленно и не были обязаны доказывать в индивидуальном порядке, имеющие основания для защиты от войны или преследований. То есть решение о предоставлении им убежища принималось сразу. Кроме того, как и немецким безработным, им выплачивали 563 евро в месяц так называемых денег на граждан (Bürgergeld) в качестве базовой социальной помощи.

Теперь они смогут рассчитывать только на минимальное денежное довольствие для покрытия базовых нужд размером 460 евро на человека. Причем значительную часть этих денег выплачивают даже не на руки, а в виде ваучеров для расчета за продукты и бытовые товары.

Также украинцам значительно упростят жилищные условия в Германии – и отменят субсидию на коммунальные услуги и полную оплату аренды собственной квартиры и будут предоставлять только простейшую крышу над головой. Как правило, искатели приюта живут в комнатах в жилых контейнерах, а иногда – даже с несколькими незнакомыми людьми. Отдельные комнаты предоставляются только семьям.

Вместо полноценного государственного медицинского страхования (как у большинства немцев) беженцам из Украины, которые зарегистрируются в Германии после апреля, будут предоставляться только бесплатная базовая медицинская помощь.

Отмечается, столь резкое сокращение льгот для прибывших украинцев было требованием консервативного блока ХДС/ХСС, победившего на парламентских выборах. Вместо социального обеспечения консерваторы обещали помощи украинским беженцам с трудоустройством :

упростить процедуры признания профессиональной квалификации;

способствовать изучению немецкого языка в рабочем коллективе.

Те, кто откажется от предложения работы, будут ждать еще более жесткие финансовые санкции. Помощь им могут ограничить еще больше.

Как ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Германия готовится к изменениям в политике в отношении украинских беженцев. В частности правительство страны дает понять, что возможность получать социальные выплаты без работы постепенно исчезает, а статус временной защиты для украинцев может быть пересмотрен после 2026 года. Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, первым предложат ехать домой.

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