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"Новая почта" закрыла последнее отделение в одном из украинских городов: куда больше не будет доставлять посылки

Роман Костюченко
Рынки и компании
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'Новая почта' закрыла последнее отделение в одном из украинских городов

Почтовый оператор "Новая почта" закрывает отделение №2 в Константиновке Донецкой области. Это было последнее отделение компании в этом городе. При этом в самом операторе утверждают, что не уходят из Константиновки навсегда – там обещают вернуться "как только это станет возможным".

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Об этом сообщили в самой "Новой почте". Там отметили: до закрытия отделение №2 работало как пункт несокрушимости.

"Местные приходили сюда, чтобы зарядить мобильные телефоны, выйти на связь с родными с помощью Starlink, погреться, приготовить еду, снять наличные. ... "Новая почта" вернется к своим клиентам в Константиновке", – говорится в сообщении.

Новая почта закрывает отделение в Константиновке Донецкой области

При этом подчеркивается: несмотря на то, что специалисты "Новой почты" из отделения №7 ожидали в Константиновке возможного возобновления работы, этого не произойдет. Ведь перезапустить его работу не позволяет "безопастностная обстановка".

Новая почта обещает вернуться в Константиновку

"Новая почта" изменила стоимость доставки посылок

Ранее же "Новая почта" обновила тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. В частности, если отправление объемное, но легкое – к примеру, шляпа – то платить придется только за вес, а не за размеры.

Там отметили: в частности, отправка такой шляпы будет стоить 370 грн, а не 600 грн, как раньше. А кроме того:

  • отправка обуви весом 850 граммов – 550 грн вместо 850 грн;
  • спортивного инвентаря (к примеру, теннисной ракетки) весом 270 граммов – 520 грн вместо 850 грн;
  • посуды весом 5,35 кг (к примеру, амфоры) – 1225 грн вместо 2500 грн;
  • игрушки весом 3,15 кг (к примеру, мягкого медведя) – 1115 грн вместо 1500 грн.

Также вводится градация тарифов для мелких грузов – не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу. Теперь цена будет разной для отправлений весом 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д., а не одной для всех.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" присоединилась к программе "Армия+", обеспечив доставку для военных в прифронтовые регионы всего за 1 гривню. Для участия в программе достаточно сгенерировать штрихкод в мобильном приложении и показать его оператору.

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