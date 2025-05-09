"Новая почта" закрыла последнее отделение в одном из украинских городов: куда больше не будет доставлять посылки

Почтовый оператор "Новая почта" закрывает отделение №2 в Константиновке Донецкой области. Это было последнее отделение компании в этом городе. При этом в самом операторе утверждают, что не уходят из Константиновки навсегда – там обещают вернуться "как только это станет возможным".

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Об этом сообщили в самой "Новой почте". Там отметили: до закрытия отделение №2 работало как пункт несокрушимости.

"Местные приходили сюда, чтобы зарядить мобильные телефоны, выйти на связь с родными с помощью Starlink, погреться, приготовить еду, снять наличные. ... "Новая почта" вернется к своим клиентам в Константиновке", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: несмотря на то, что специалисты "Новой почты" из отделения №7 ожидали в Константиновке возможного возобновления работы, этого не произойдет. Ведь перезапустить его работу не позволяет "безопастностная обстановка".

"Новая почта" изменила стоимость доставки посылок

Ранее же "Новая почта" обновила тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. В частности, если отправление объемное, но легкое – к примеру, шляпа – то платить придется только за вес, а не за размеры.

Там отметили: в частности, отправка такой шляпы будет стоить 370 грн, а не 600 грн, как раньше. А кроме того:

отправка обуви весом 850 граммов – 550 грн вместо 850 грн;

спортивного инвентаря (к примеру, теннисной ракетки) весом 270 граммов – 520 грн вместо 850 грн;

посуды весом 5,35 кг (к примеру, амфоры) – 1225 грн вместо 2500 грн;

игрушки весом 3,15 кг (к примеру, мягкого медведя) – 1115 грн вместо 1500 грн.

Также вводится градация тарифов для мелких грузов – не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу. Теперь цена будет разной для отправлений весом 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д., а не одной для всех.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" присоединилась к программе "Армия+", обеспечив доставку для военных в прифронтовые регионы всего за 1 гривню. Для участия в программе достаточно сгенерировать штрихкод в мобильном приложении и показать его оператору.

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