"Новая почта" открыла специальные отделения: какие посылки можно отправлять

Почтовый оператор "Новая почта" запустила мини-отделения в украинских жилых комплексах (ЖК) – с возможностью отправлять и получать посылки до 10 кг. Первые мини-отделения уже функционируют в Киеве.

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Об этом сообщили в самой "Новой почте". Там отметили: до конца июня планируется открыть еще 3 таких отделения – тоже в столице.

"Каждое мини-отделение может обработать до 12 000 посылок ежемесячно. Для удобства клиентов новые точки сервиса оборудованы примерочными. Мини-отделения планируют дооборудовать терминалами самообслуживания", – говорится в сообщении.

В каких ЖК уже действуют мини-отделения "Новой почты"

ParkLand.

"4 Сезона".

LIKO-GRAD Perfect Town.

"Новая Англия".

"Новая почта" изменила стоимость доставки посылок

Ранее "Новая почта" обновила тарифы на международную доставку. Теперь стоимость посылки рассчитывается по фактическому весу, а не по объемному. В частности, если отправление объемное, но легкое – к примеру, шляпа, – то платить придется только за вес, а не за размеры.

Там отметили: в частности, отправка такой шляпы будет стоить 370 грн, а не 600 грн, как раньше. А кроме того:

отправка обуви весом 850 граммов – 550 грн вместо 850 грн;

спортивного инвентаря (к примеру, теннисной ракетки) весом 270 граммов – 520 грн вместо 850 грн;

посуды весом 5,35 кг (к примеру, амфоры) – 1225 грн вместо 2500 грн;

игрушки весом 3,15 кг (к примеру, мягкого медведя) – 1115 грн вместо 1500 грн.

Также вводится градация тарифов для мелких грузов – не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу. Теперь цена будет разной для отправлений весом 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д., а не одной для всех.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Новая почта" закрывает отделение №2 в Константиновке Донецкой области. Это было последнее отделение компании в этом городе. При этом в самом операторе утверждают, что не уходят из Константиновки навсегда – там обещают вернуться "как только это станет возможным".

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