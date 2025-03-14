"Новая почта" будет продавать украинцам электроэнергию: что известно

Группа компаний NOVA, которой принадлежит крупнейший частный почтовый оператор "Новая почта", официально выходит на рынок энергетических услуг. Это связано с тем, что ее дочерняя компания получила лицензию на поставку электроэнергии.

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Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе "Новой почты". Лицензию выдала Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – отмечается, что этот процесс длился около двух месяцев.

"Энергетическая компания группы NOVA получила лицензию на поставку электроэнергии. Теперь "Нова-Энерджи" сможет не только обеспечивать потребности "Новой почты", но и выйти на открытый рынок электроэнергии", – говорится в сообщении.

Производством электроэнергии группа компаний NOVA занялась в прошлом году, создав в апреле-2024 компанию "Нова-Энерджи". Тогда сообщалось, что компания будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом.

А в январе 2025 года "Новая почта" ввела в эксплуатацию электростанцию мощностью 1 МВт, расположенную на крыше своего центрального терминала в Киеве. В компании сообщили, что стоимость проекта – 14 млн гривен, а его ожидаемая окупаемость – три года.

3 марта была запущена вторая электростанция 700 кВт, но ее мощность планируют удвоить благодаря установке второй очереди солнечных панелей. Она расположена на территории терминала "Новой почты" в Киеве. Стоимость проекта - в 13,5 млн гривен.

Кроме того, NOVA имеет лицензии на торговлю горючим и в сентябре начала мелкооптовые продажи дизельного горючего на открытом рынке сельскохозяйственным предприятиям. Для этого компания закупила бензовоз и заключила контракты с ключевыми поставщиками. В 2024 году сообщалось, что компания планирует к концу декабря увеличить продажи до 1,5 миллиона литров топлива ежемесячно.

Также OBOZ.UA сообщал, что еще одним направлением деятельности NOVA являются грузовые авиаперевозки. Первый рейс ее авиакомпания Supernova Airlines совершила 10 ноября из Будапешта в Кишинев. Такой маршрут позволил отработать и проверить синхронизацию процедур и процессов доставки посылок и грузов получателям.

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