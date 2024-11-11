Номера Vodafone начинаются с нового кода 075: что это означает

Мобильный оператор Vodafone начал продавать номера с новым кодом – 075. Это позволит компании увеличить выбор желаемого сочетания цифр для всех абонентов. Впрочем, на уже действующие номера новшество не повлияет.

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Об этом рассказали в самом операторе. Там отметили:

В начале продаж клиенты могли выбрать имеющиеся номера из диапазонов (075)1ххххххх – (075)4хххххх.

В дальнейшем список номеров, доступных для заказа или покупки, будет расширяться.

"Номера с новым кодом 075 уже появились в продаже. Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов компании", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: абоненты оператора могут выбрать себе конкретный номер Сделать это можно:

Среди имеющихся в точках продаж.

С помощью страницы "Выбор номера" на сайте Vodafone.

Какие коды уже использует Vodafone

В настоящее время Vodafone использует 4 национальных кода сети мобильной связи. Это:

050;

066;

095;

099.

"Киевстар" также запустил новый код

Начал продавать номера с новым кодом сети назначения и оператор "Киевстар". Его новый код – 77 (+380 77).

Там отметили: первые номера с кодом 077 будут представлены как эксклюзивные. Что означает "особое сочетание цифр, которые пользователь может выбрать самостоятельно".

"Отдельно в продажу будут выставлены уникальные номера, например – 077 777 77 77 и другие эксклюзивные комбинации. О старте продаж таких номеров компания сообщит дополнительно", – говорится в сообщении.

При этом, рассказали в операторе, на действующие номера внедрение нового кода не повлияет. Он "дополнит уже имеющиеся 067, 068, 096, 097 и 098".

Как сообщал OBOZ.UA, мобильным операторам не будут отключать свет даже во время применения соответствующих графиков. Таким образом во время блэкаутов те смогут полноценно предоставлять украинцам услуги.

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