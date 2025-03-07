Никто ничего не покупает: рекордные цены на популярный продукт парализовали торговлю на мировом рынке

Рекордный рост мировых цен на кофе распугал покупателей на этом рыке. Фьючерсы (цены продаж под обязательство приобрести товар в указанное время в будущем) на арабику с ноября-2024 по март-2025 взлетели уже на 70%. Это удерживает обжарщиков и посредников от покупок – они боятся, что не смогут убедить розничных торговцев купить товар по таким ценам.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявления участников съезда Национальной кофейной ассоциации США. В частности, гендиректор ELCAFE C.A. в Эквадоре Ренан Чуэйри пожаловался, что в текущем сезоне производитель растворимого кофе не выполнил план по продажам продукции.

"Большой рост цен съедает денежный поток клиентов. У них нет денег", – заявил Чуэйри. "Никто не хочет разориться. Никто не покупает кофе для будущих поставок", – также рассказал агентству брокер, пожелавший остаться анонимным.

Исполнительный директор крупной американской обжарочной компании также отметил, что некоторые из его клиентов не уверены, что смогут продолжать заниматься бизнесом. "Они не знают, смогут ли они продавать свой продукт по новым ценам", — сказал он.

Покупать дорогие зерна отказываются, в частности, супермаркеты и продуктовые сети. Дошло до того, что в некоторых торговых точках в США уже стало не хватать кофе.

Подорожание кофе было вызвано снижением производства в важных регионах выращивания этой культуры. Это привело к снижению предложения, на фоне которого цены и рванули вверх.

При этом аналитики ожидают, что цены на кофе арабика могут упасть на 30% к концу 2025 года. Ключевая причина – возможный рекордный урожай в Бразилии в следующем сезоне. Второстепенная – падение спроса на фоне нынешних рекордных цен.

В целом ситуация с кофе напоминает недавний рост цен на какао, стоимость которого за полтора года выросла на 175%. Однако уже с конца 2024 года на этом рынке наблюдается постепенное снижение цен.

Как сообщал OBOZ.UA, цены на сливочное масло в Украине растут рекордными темпами. Стоимость этого очень популярного среди украинцев продукта за год выросла на треть – это максимальный за 10 лет показатель.

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