Цены на кофе резко изменятся: Reuters опубликовал неожиданный прогноз

Фьючерсы на кофе (арабика) упадут примерно на 30% к концу 2025 года. Рекордно высокие цены будут удерживать спрос, также есть признаки высокого урожая в Бразилии.

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Об этом говорится в публикации Reuters. Опрос бизнеса показал медианный прогноз цен на арабику (за фунт – 0,45 кг) на конец 2025 года на уровне 2,95 доллара, что на 30% меньше действующей цены. "Спрос будет стагнировать в ответ на очень высокие цены", – сказал один из участников опроса 12 трейдеров и аналитиков.

Рост цен был подпит перспективой меньшего урожая арабики в Бразилии-лидере в будущем сезоне 2025/26. "Если мы сможем пережить период заморозков/дождей без повреждений, на горизонте должен быть массовый урожай 26/27 в Бразилии", - сказал участник опроса.

Рынок арабики был одним из самых эффективных товарных рынков в 2024 году, поднявшись примерно на 70%, и продолжил расти в этом году, достигнув рекордного максимума в 4,2995 доллара 11 февраля. Цены на робусту ожидались на конец 2025 года на уровне 4,200 долларов за метрическую тонну, что на 28% меньше, чем на закрытие в среду, и зафиксировали годовое снижение на 14% .

Больший урожай также прогнозировался у крупнейшего производителя робусты во Вьетнаме из 29 миллионов мешков по сравнению с 28 миллионами в 2024/25 году. "Если погодные условия останутся благоприятными (во Вьетнаме), мы ожидаем, что производство возобновится с учетом инвестиций, сделанных фермерами в последние годы", – сказал один из участников.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине резко снизили цены на куриные яйца. По официальной статистике, в январе-2025 они стоили сразу на 23,1% меньше, чем в декабре-2024. При этом продукт продолжил дешеветь и в феврале.

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