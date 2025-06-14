Никакого давления на РФ: Госфинмониторинг упустил шанс в Страсбурге

Во время совместного заседания Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и Комитета Совета Европы MONEYVAL 10-13 июня в Страсбурге никаких новых заявлений или решений по осуждению действий Российской Федерации не приняли. Несмотря на участие украинской делегации, возглавляемой главой Госфинмониторинга Филиппом Прониным, в финальном коммюнике FATF Россия упоминается только в контексте приостановления ее членства, действующего с февраля 2023 года.

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Об этом сообщает ZN.UA. На пленарном заседании обсуждали глобальные вызовы в сфере борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. Встречи должна была стать для Украины еще одной возможностью поднять вопрос о финансовых рисках, связанных с Россией, и добиться их отражения в документах FATF. Однако, как и на предыдущем заседании в феврале в Париже, эта тема осталась вне фокуса организации.

По имеющейся информации от источников, украинская делегация не провела двусторонних переговоров с международными партнерами, а также не инициировала никакого дополнительного давления с целью продвижения украинских интересов. Отдельное публичное заявление FATF по российской агрессии на этот раз также не было принято.

В финальном документе FATF ограничилась формальным напоминанием о необходимости бдительности в отношении схем обхода международных санкций против Российской Федерации: "FATF повторно подчеркивает, что все юрисдикции должны оставаться бдительными в отношении существующих и новых рисков, связанных с обходом мер, введенных против Российской Федерации, с целью защиты международной финансовой системы".

Пока единственной публичной позицией с украинской стороны по этому поводу стало заявление заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктории Кувшинниковой. Она 12 июня на заседании Постоянного совета ОБСЕ призвала включить Россию в "черный список" FATF, что позволило бы существенно ограничить возможности РФ воевать против Украины.

В то же время Госфинмониторинг, как орган, ответственный за международную координацию в этой сфере, не обнародовал никакой информации или позиции по итогам заседания - ни на официальном сайте, ни в публичном пространстве. Отсутствие коммуникаций на международном уровне вызывает беспокойство, ведь санкционное давление на страну-агрессора является важным инструментом сдерживания ее финансовых ресурсов для ведения войны.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 9 июня отметил, что каждая международная встреча с участием Украины должна приближать победу и усиливать давление на Россию. Однако в данном случае результат оказался противоположным: украинский голос остался неуслышанным, а тема финансовой изоляции России - снова проигнорирована.

Напомним, как писал OBOZ.UA, в конце 2024 года Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. На этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с облсоветом, судом с НАПК и тем, что слишком много времени проводил в Киеве, и за год работы не стал ни своим в возглавляемом регионе, ни смог сформировать свою команду. В декабре 2024 года Кабмин назначил Пронина главой Государственной службы финансового мониторинга Украины.

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