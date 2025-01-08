Непростая ситуация и новые максимумы: что происходит с курсом доллара в Украине и чего ждать

В среду, 8 января, на валютном рынке сложилась непростая ситуация. В частности, был обновлен исторический максимум для пары доллар/гривня. Эксперты воспринимают новый курсовой рекорд достаточно спокойно, ведь ослабление гривны было прогнозируемым и акцептованным с партнерами Украины и Международным валютным фондом (МВФ). По расчетам, в обозримом будущем доллар может подорожать до 43 грн.

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Так, утром 8 января торговля на межбанке была достаточно спокойной, пишет OBOZ.UA. Открытие рынка на площадке Bloomberg состоялось на уровне 42,26 грн/долл. и поначалу большого спроса на доллар не наблюдалось, поэтому гривня даже крепла первые два часа – до 42,23 грн/долл.

Но впоследствии инвалюту стали скупать несколько активнее и в обед курс поднялся сначала до 42,25 грн/долл., а затем и до 42,35 грн/долл. Уже в 14:40 Bloomberg вышел на новый пик – 42,4 грн/долл. Это новый исторический максимум, которого межбанк еще не достигал. На закрытии торгов от него удалось отступить до 42,3015 грн/долл., на этом уровне и закончился сегодняшний день.

Общий объем торгов на Bloomberg сегодня остался на среднем уровне – 232,1 млн, чуть больше вчерашних 222,1 млн. Национальный банк по итогам торгов поднял официальный курс гривня/доллар с 42,2297 грн/долл. до 42,2361 грн/долл. – до очередного исторического максимума.

Но эксперты уже спокойно воспринимают новый курсовой пик. "Похоже, у Украины уже есть акцептованные договоренности с международными партнерами и МВФ относительно дальнейшего курсового движения. Вероятно, он может пойти до 42,4-43 грн/долл. Дальше может быть короткая пауза, фиксация, а затем новое ослабление гривни. Факторов для этого может быть очень много. Главное, что все понимают: НБУ только управляет денежным потоком, позволяя доллару двигаться вперед и давая по рукам желающим сыграть на повышении валютного курса", – прокомментировал OBOZ.UA ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он видит в девальвации гривни возможность наполнения государственного бюджета, значительная часть которого покрывается валютной международной помощью. "Каждая копейка курса это плюс в бюджете, и сейчас мое основное предположение, что 45 грн/долл. – это хоть и прогнозный курс, но это также показатель без какого бюджета не сойдется, а значит, он должен быть достигнут. Плюс никто не знает как сыграет аграрка в этом году (по текущим прогнозам погоды с возможностями по засухе), и это большой риск, для которого нужно иметь запас прочности", – добавил Шевчишин.

В кассах банков максимальный курс продажи доллара сегодня закрепился на уровне 43,0 грн/долл. (поставил МетаБанк), и ряд учреждений продавали по 42,90 грн/долл.: ПУМБ, Аккордбанк, Кредит Европа Банк и т.д. Средние наличные курсы покупки/продажи американской валюты вышли на 42,09-42,76 грн/долл.

Карточные курсы банков на продаже доллара доходили до откровенно провокационных значений: например, Коминбанк установил даже 44,52 грн/долл. Хотя средняя цена купли-продажи здесь держалась в пределах 42,04-42,72 грн/долл.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в НБУ объяснили, что заметное ослабление гривни в декабре 2024 года – сразу на 1% – произошло главным образом из-за роста спроса на иностранную валюту. В этой связи Нацбанк уверяет, что был вынужден существенно нарастить интервенции по продаже валюты, что привело, в частности, к росту курса доллара.

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