Турецкие власти отказались восстанавливать доступ к банковским картам российской платежной системы "Мир", заблокированным после ужесточения американских санкций. Переговоры длились около года.

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Об этом посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил росСМИ. Он отметил, что после провала переговоров в РФ уже не питают надежд на возобновление работы карт.

"Всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг или иметь при себе определенное количество наличной валюты", – сказал посол страны-агрессора.

Проблемы в расчетах с Турцией возникли у граждан РФ год назад – вскоре после того, как США ввели санкции, пригрозив банкам по всему миру отключением от мировой долларовой системы за сделки с российским ВПК. В результате в феврале под ограничения попал оператор "Мира" – Национальная система платежных карт, после чего страны, которые Кремль называет "дружественными", стали отказываться от использования.

Российские дипломаты еще в феврале прошлого года начали переговоры с Турцией. Их обещания "провести работу" и "защитить участников внешнеэкономической деятельности" не только не дали результатов, но проблемы только усугубились: в сентябре почти все турецкие банки, включая государственные, отказались от обслуживания сделок, связанных с Россией и Беларусью. Ранее, в августе, крупнейший турецкий госбанк Ziraat прекратил операции в российских рублях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала снизить лимит цены на российскую нефть, полностью запретить импорт российского газа и усилить меры против "теневого флота", помогающего обходить санкции. Ожидается, что эти шаги снизят финансирование российской военной агрессии и укрепят экономическое давление на Москву.

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