Полный запрет российского газа и удар по "теневому флоту": ПАСЕ приняла резолюцию по санкциям против России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала снизить лимит цены на российскую нефть, полностью запретить импорт российского газа и усилить меры против "теневого флота", помогающего обходить санкции. Ожидается, что эти шаги снизят финансирование российской военной агрессии и укрепят экономическое давление на Москву.

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Об этом говорится в резолюции "Европейское обязательство по справедливому и длительному миру в Украине". В ней подчеркивается необходимость расширения санкций и на другие сектора российской экономики, в частности сельское хозяйство, металлургию и атомную промышленность.

ПАСЕ отмечает важность единства европейских стран в поддержке Украины и обеспечении справедливого и длительного мира. Ассамблея подчеркивает, что справедливый и длительный мир возможен только при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности.

Резолюция также осуждает агрессию России против Украины и призывает к ужесточению санкций и международной ответственности, в частности через создание специального трибунала и механизм компенсации ущерба. Снижение лимита цены на российскую нефть и полный запрет на импорт российского газа будут способствовать уменьшению доходов России от экспорта энергоресурсов, что является ключевым фактором финансирования ее военных действий.

Ужесточение мер по "теневому флоту" усложнит для России транспортировку нефти и газа, ограничивая ее возможности обходить санкции. Расширение санкций на другие сектора российской экономики, такие как сельское хозяйство, металлургия и атомная промышленность создаст дополнительное давление на Россию, заставляя ее пересмотреть свою агрессивную политику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ПАСЕ не признала результаты "президентских выборов" в Беларуси. При этом диктатора Александра Лукашенко назвали нелегитимным.

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