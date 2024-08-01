Нелегальные производители сигарет ведут войну против Филипп Моррис

В последнее время против компании Филипп Моррис Украина и ее брендов наблюдается массированная информационная атака через телеграмм-каналы, информационные ресурсы с сомнительной репутацией и отдельных ангажированных публичных лиц.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что старающаяся информация продвигается неправдивой и манипулятивной, а ее главная цель – дискредитировать репутацию компании среди партнеров, стейкхолдеров и работников, а также репутацию ее брендов в глазах потребителей.

"Мы хорошо понимаем, что причиной этой атаки является наша последовательная принципиальная позиция в борьбе с нелегальным рынком табака. В то же время такое информационное преследование свидетельствует нам о том, что усилия компании в борьбе с нелегальными производителями табака успешны - и они затрагивают интересы организованной преступности". , - отметили в пресс-службе "Филипп Моррис Украина".

В компании добавляют, что по инициативе противодействовать нелегальному рынку продолжают присоединяться партнеры и сторонники. Это свидетельствует о том, что украинцы все больше понимают значимость прозрачного, легального и ответственного бизнеса. Ведь, по подсчетам международного агентства Кантар, только за прошлый год государство недополучило от нелегального рынка табака более 23 млрд гривен.

На важность активных действий по борьбе с нелегальным рынком табака указывают и иностранные партнеры Украины. Недавно специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины госпожа Пенни Прицкер подчеркнула: "На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на большом рынке, также есть огромный источник прибыли. И поэтому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь ".

"Хотим отметить, что никакое информационное давление не остановит инициативу "Филипп Моррис" в борьбе с теневым рынком. Наша позиция останется твердой и принципиальной: рынок табака должен быть легальный и четко урегулирован, а налоги должны платить все, тем более во время войны, когда от них зависит устойчивость и обороноспособность страны", – подчеркнули в компании.

В "Филипп Моррис Украина" добавили, что, несмотря на целенаправленные попытки осквернить репутацию, компания продолжает свою работу и остается компанией с принципами – одним из крупнейших инвесторов, налогоплательщиков и работодателей в Украине.