Некоторым украинцам резко подняли зарплаты: кому будут платить больше всех
В Украине за год (с августа 2024-го до августа 2025-го) больше всего выросли зарплаты у маркировщиков – на рекордные 87%. Кроме того, значительными темпами повышали зарплаты в сфере IT, а также в отдельных технических специальностях.
Так, теплотехник в августе 2025-го мог найти работу с зарплатой в среднем на 50% выше, судя по данным статистики work.ua. Рост зарплат в первую очередь связан с высоким спросом на специалистов.
У кого больше всего выросли зарплаты:
- Маркировщик (21 500 грн) – 87%
- DevOps engineer (87 500 грн) – 86%
- Инвестиционный аналитик (50 000 грн) – 67%
- Управляющий сети магазинов (45 000 грн) – 64%
- Инженер-программист (37 500 грн) – 56%
- Заправщик картриджей (30 000 грн) – 54%
- Специалист договорного отдела (27 500 грн) – 53% 53%
- Инженер по автоматизации (40 000 грн) – 51%
- Python-программист (53 000 грн) – 51%
- Теплотехник (45 000 грн) – 50%
- Оператор термопластавтомата (26 500 грн) – 47%
- Геодезист (35 000 грн) – 46%
- Арт-директор (40 000 грн) – 45%
- Монтажник ОПС (32 500 грн) – 44%
- Визовый менеджер (32 500 грн) – 44%
Как будут расти зарплаты
Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:
- оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;
- пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.
Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:
- 2026 год – 30 240 грн;
- 2027 – 35 268 грн;
- 2028 – 39 758 грн.
Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:
- 2026 год – 30 032 грн;
- 2027 – 34 808 грн;
- 2028 – 39 436 грн.
Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.
Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.
