Некоторым украинцам резко подняли зарплаты: кому будут платить больше всех

В Украине за год (с августа 2024-го до августа 2025-го) больше всего выросли зарплаты у маркировщиков – на рекордные 87%. Кроме того, значительными темпами повышали зарплаты в сфере IT, а также в отдельных технических специальностях.

Так, теплотехник в августе 2025-го мог найти работу с зарплатой в среднем на 50% выше, судя по данным статистики work.ua. Рост зарплат в первую очередь связан с высоким спросом на специалистов.

У кого больше всего выросли зарплаты:

Маркировщик (21 500 грн) – 87%

DevOps engineer (87 500 грн) – 86%

Инвестиционный аналитик (50 000 грн) – 67%

Управляющий сети магазинов (45 000 грн) – 64%

Инженер-программист (37 500 грн) – 56%

Заправщик картриджей (30 000 грн) – 54%

Специалист договорного отдела (27 500 грн) – 53% 53%

Инженер по автоматизации (40 000 грн) – 51%

Python-программист (53 000 грн) – 51%

Теплотехник (45 000 грн) – 50%

Оператор термопластавтомата (26 500 грн) – 47%

Геодезист (35 000 грн) – 46%

Арт-директор (40 000 грн) – 45%

Монтажник ОПС (32 500 грн) – 44%

Визовый менеджер (32 500 грн) – 44%

Как будут расти зарплаты

Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:

оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;

– с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится; пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.

Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:

2026 год – 30 240 грн;

– 30 240 грн; 2027 – 35 268 грн;

– 35 268 грн; 2028 – 39 758 грн.

Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:

2026 год – 30 032 грн;

– 30 032 грн; 2027 – 34 808 грн;

– 34 808 грн; 2028 – 39 436 грн.

Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

