Россияне с начала года открыли в Украине сотни ФОП: чем занимаются

Россияне по состоянию на 14 октября в 2025-м зарегистрировали в Украине 224 ФОПа. Больше всего – в Киеве (60 ФОПов). При том самые активные среди иностранцев по количеству открытых ФЛП – граждане Азербайджана. В 2025-м они зарегистрировали 229 ФЛП.

Об этом говорится в аналитике YouControl, которую подготовили по просьбе OBOZ.UA. Граждане Беларуси открыли в Украине с начала года 67 ФЛП. Отметим, вероятно, речь идет о тех гражданах указанных стран, которые имеют вид на жительство в Украине. Процедура отказа от российского гражданства и получения гражданства Украины может длиться годами.

Иностранец может открыть ФЛП, если имеет украинский идентификационный код налогоплательщика (РНОКПП) и законно находится в Украине (например, имеет временный или постоянный вид на жительство).

Граждане каких стран чаще всего регистрировали ФЛП в Украине:

Азербайджан – 229

Российская Федерация – 224

Узбекистан – 160

Молдова – 129

Турция – 96

Армения – 94

Беларусь – 67

Пакистан – 65

Грузия – 62

Китай – 58

Таджикистан – 39

Израиль – 35

Соединенные Штаты Америки – 29

Индия – 28

Германия – 28

Сирийская Арабская Республика – 28

Польша – 23

Туркменистан – 22

Лицо без гражданства – 19

Нигерия – 18

Соединенное Королевство – 16

Вьетнам – 15

Казахстан – 13

Франция – 12

Эквадор – 11

Иордания – 9

Нидерланды – 9

Афганистан – 8

Ирак – 8

Италия – 8

Литва – 8

Болгария – 7

Канада – 7

Египет – 6

Австралия – 5

Австрия – 5

Кыргызстан – 5

Латвия – 5

Словакия – 5

Гана – 4

Эстония – 4

Испания – 4

Ливан – 4

Япония – 4

Ливийская Арабская Джамахирия – 3

Марокко – 3

Румыния – 3

Среди отраслей, наибольшим спросом пользовалась розничная торговля. Россияне при регистрации ФЛП выбирали такие отрасли (в перечне – только самые популярные сектора):

розничная торговля – 51;

другие услуги – 46;

информационные технологии – 28;

транспорт и логистика – 15;

образовательные учреждения – 13;

общественное питание – 11.

