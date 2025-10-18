УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россияне с начала года открыли в Украине сотни ФОП: чем занимаются

Александр Литвин
Экономика
2 минуты
522
Иллюстрация - предпринимательница считает налоги

Россияне по состоянию на 14 октября в 2025-м зарегистрировали в Украине 224 ФОПа. Больше всего – в Киеве (60 ФОПов). При том самые активные среди иностранцев по количеству открытых ФЛП – граждане Азербайджана. В 2025-м они зарегистрировали 229 ФЛП.

Видео дня

Об этом говорится в аналитике YouControl, которую подготовили по просьбе OBOZ.UA. Граждане Беларуси открыли в Украине с начала года 67 ФЛП. Отметим, вероятно, речь идет о тех гражданах указанных стран, которые имеют вид на жительство в Украине. Процедура отказа от российского гражданства и получения гражданства Украины может длиться годами.

Иностранец может открыть ФЛП, если имеет украинский идентификационный код налогоплательщика (РНОКПП) и законно находится в Украине (например, имеет временный или постоянный вид на жительство).

Граждане каких стран чаще всего регистрировали ФЛП в Украине:

  • Азербайджан – 229
  • Российская Федерация – 224
  • Узбекистан – 160
  • Молдова – 129
  • Турция – 96
  • Армения – 94
  • Беларусь – 67
  • Пакистан – 65
  • Грузия – 62
  • Китай – 58
  • Таджикистан – 39
  • Израиль – 35
  • Соединенные Штаты Америки – 29
  • Индия – 28
  • Германия – 28
  • Сирийская Арабская Республика – 28
  • Польша – 23
  • Туркменистан – 22
  • Лицо без гражданства – 19
  • Нигерия – 18
  • Соединенное Королевство – 16
  • Вьетнам – 15
  • Казахстан – 13
  • Франция – 12
  • Эквадор – 11
  • Иордания – 9
  • Нидерланды – 9
  • Афганистан – 8
  • Ирак – 8
  • Италия – 8
  • Литва – 8
  • Болгария – 7
  • Канада – 7
  • Египет – 6
  • Австралия – 5
  • Австрия – 5
  • Кыргызстан – 5
  • Латвия – 5
  • Словакия – 5
  • Гана – 4
  • Эстония – 4
  • Испания – 4
  • Ливан – 4
  • Япония – 4
  • Ливийская Арабская Джамахирия – 3
  • Марокко – 3
  • Румыния – 3

Среди отраслей, наибольшим спросом пользовалась розничная торговля. Россияне при регистрации ФЛП выбирали такие отрасли (в перечне – только самые популярные сектора):

  • розничная торговля – 51;
  • другие услуги – 46;
  • информационные технологии – 28;
  • транспорт и логистика – 15;
  • образовательные учреждения – 13;
  • общественное питание – 11.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев, которые передают свои банковские карты другим, будут вносить в реестр дропперов, после чего им ограничат финансовые операции и могут заблокировать пенсию. Такие меры вводят для борьбы с преступными схемами и финансовыми мошенничествами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!