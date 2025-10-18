Россияне с начала года открыли в Украине сотни ФОП: чем занимаются
Россияне по состоянию на 14 октября в 2025-м зарегистрировали в Украине 224 ФОПа. Больше всего – в Киеве (60 ФОПов). При том самые активные среди иностранцев по количеству открытых ФЛП – граждане Азербайджана. В 2025-м они зарегистрировали 229 ФЛП.
Об этом говорится в аналитике YouControl, которую подготовили по просьбе OBOZ.UA. Граждане Беларуси открыли в Украине с начала года 67 ФЛП. Отметим, вероятно, речь идет о тех гражданах указанных стран, которые имеют вид на жительство в Украине. Процедура отказа от российского гражданства и получения гражданства Украины может длиться годами.
Иностранец может открыть ФЛП, если имеет украинский идентификационный код налогоплательщика (РНОКПП) и законно находится в Украине (например, имеет временный или постоянный вид на жительство).
Граждане каких стран чаще всего регистрировали ФЛП в Украине:
- Азербайджан – 229
- Российская Федерация – 224
- Узбекистан – 160
- Молдова – 129
- Турция – 96
- Армения – 94
- Беларусь – 67
- Пакистан – 65
- Грузия – 62
- Китай – 58
- Таджикистан – 39
- Израиль – 35
- Соединенные Штаты Америки – 29
- Индия – 28
- Германия – 28
- Сирийская Арабская Республика – 28
- Польша – 23
- Туркменистан – 22
- Лицо без гражданства – 19
- Нигерия – 18
- Соединенное Королевство – 16
- Вьетнам – 15
- Казахстан – 13
- Франция – 12
- Эквадор – 11
- Иордания – 9
- Нидерланды – 9
- Афганистан – 8
- Ирак – 8
- Италия – 8
- Литва – 8
- Болгария – 7
- Канада – 7
- Египет – 6
- Австралия – 5
- Австрия – 5
- Кыргызстан – 5
- Латвия – 5
- Словакия – 5
- Гана – 4
- Эстония – 4
- Испания – 4
- Ливан – 4
- Япония – 4
- Ливийская Арабская Джамахирия – 3
- Марокко – 3
- Румыния – 3
Среди отраслей, наибольшим спросом пользовалась розничная торговля. Россияне при регистрации ФЛП выбирали такие отрасли (в перечне – только самые популярные сектора):
- розничная торговля – 51;
- другие услуги – 46;
- информационные технологии – 28;
- транспорт и логистика – 15;
- образовательные учреждения – 13;
- общественное питание – 11.
