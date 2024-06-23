Некоторые категории ВПЛ могут получить гуманитарную и финансовую помощь: кто может рассчитывать на выплату

Благотворительные фонды и общественные организации в Украине помогают внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), оказывая продуктовые наборы и финансовую поддержку в разных регионах страны (Львов, Киев, Днепр). Для получения помощи переселенцам необходимо зарегистрироваться и соблюдать установленные критерии.

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OBOZ.UA выяснил, где переселенцы могут получить гуманитарную помощь. А также при каких условиях она предоставляется.

Денежная помощь в Запорожье

Семьи переселенцев из Мелитополя, сейчас проживающих в Запорожье, могут получить денежную помощь от Центра защиты и поддержки детей и семей Запорожья. Помощь оказывают, если член семьи имеет инвалидность и статус ВПЛ. Для получения выплаты нужно заполнить онлайн-заявку, после ее одобрения с ВПЛ должны сконтактироваться работники центра.

Гуманитарная помощь в Днепре

Центр поддержки "С Бахмутом в сердце" помогает переселенцам из Бахмута и предоставляет ВПЛ пищевые продукты, средства гигиены, средства первой потребности и детское питание. Переселенцы могут получить пособие раз в месяц. Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 10:00 до 14:00 по адресу: улица Макарова, 1-Б, Днепр.

Финансовая помощь ВПЛ во Львовской области

В Стрыйской епархии Львовской области переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 грн. на человека, но не более 43 200 грн. на семью. Выплату назначают в случае, если ВПЛ соответствует следующим критериям:

выехали из зоны активных боевых действий или оккупированных территорий в период с 24.02.2022;

или оккупированных территорий в период с 24.02.2022; семью возглавляет женщина;

у семьи есть дети до 18 лет;

в семье есть лицо с инвалидностью I или II группы или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;

или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью; среднемесячный доход на человека не превышает 6170 грн;

семья имеет сложные бытовые условия проживания;

члены семьи не получали пособия от благотворительных фондов за последние три месяца.

Если ВПЛ соответствует критериям, нужно заполнить заявку. Но ждать ее рассмотрения.

Гуманитарная помощь во Львове

Общественная организация "Пространство будущего Украины" издает продуктовые наборы переселенцам, проживающим во Львове и области. Помощь оказывают:

ВПЛ, впервые получившие этот статус с 1 марта 2024 года;

в семье есть ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семьи с ребенком на попечении до 18 лет;

семьи с человеком с инвалидностью I группы;

если семья не получала продуктовый набор в мае.

Для получения помощи необходимо зарегистрироваться. Регистрация производится по адресу: г. Львов, ул. Княгини Ольги, 106

Помощь Херсонцам в Киеве

Переселенцы из Херсона, проживающие в Киеве, могут обратиться в Гуманитарный центр для получения продуктовых наборов, бесплатной юридической и психологической помощи, а также информацию о вакансиях. Для получения пособия нужно заполнить форму регистрации. Центр работает с 10:00 до 15:00 по будням по адресу: г. Киев, ул. Гаврилишина, 11а.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, переселенцы жалуются на задержки выплат, однако Министерство социальной политики обещает осуществить все причитающиеся выплаты до конца текущего месяца, несмотря на технические проблемы. С августа 2023 года выплаты производятся дважды в месяц – 15 и 28 числа, и ВПЛ могут обращаться на горячую линию Минреинтеграции для решения вопросов.

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