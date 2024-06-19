Переселенцы жалуются на задержки выплат: когда дадут деньги

Переселенцы жалуются на задержки выплат, однако Министерство социальной политики обещает осуществить все причитающиеся выплаты до конца текущего месяца, несмотря на технические проблемы. С августа 2023 года выплаты производятся дважды в месяц – 15 и 28 числа, и ВПЛ могут обращаться на горячую линию Минреинтеграции для решения вопросов.

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Такое разъяснение предоставило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В последние дни на горячую линию Минреинтеграции участились обращения ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня. Согласно информации от Минсоцполитики, все причитающиеся выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца.

С августа 2023 график выплат изменился, теперь они осуществляются дважды в месяц – 15 и 28 числа каждого месяца. Это изменение призвано оптимизировать процесс и уменьшить нагрузку на систему, однако возникли временные технические трудности, приводящие к задержкам.

В Минсоцполитики объясняют, что главной причиной задержек есть технические проблемы. Все украинцы, имеющие право на получение выплат, 100% их получат, но могут происходить определенные задержки. В случае задержек более месяца Минсоцполитики рекомендует обращаться в соответствующие органы.

Куда обращаться

Если выплаты задерживаются, переселенцы могут обратиться в несколько инстанций. А именно:

Минреинтеграции: горячая линия по кризисным вопросам 15-48;

Офис уполномоченного по вопросам ВПЛ: +38 (066) 813-62-39;

Минсоцполитики: правительственная горячая линия 15-45;

Электронный адрес: [email protected].

"Если ВПЛ не получают вовремя выплаты, обращайтесь к нам, ко мне. В Минреинтеграции круглосуточно принимает звонки горячая линия по кризисным вопросам 15-48. Или пишите в мессенджеры на наши паблики – как удобнее. Мы реагируем на любой формат обращений". Правительству работает целая группа: Минсоцполитики, Минцифри, Минреинтеграции, которая и решает такие проблемы. Очень многие уже смогли решить вопросы. временно оккупированных территорий Украины, Ирина Верещук.

Верещук также отметила, что в текущем году предусмотрено 625 миллионов долларов на денежные выплаты для ВПЛ. Выплаты могут задерживаться по техническим причинам, но все ВПЛ, имеющие право на государственную помощь, их обязательно получат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы из прифронтовых областей могут получить ваучеры на ремонт жилья. Это поможет им оперативно восстановить дома и квартиры, поврежденные в результате российских обстрелов. На ваучеры можно приобрести строительные материалы.

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