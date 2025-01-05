"Некоторые группы товаров значительно упадут в цене": эксперт рассказал, какую стоимость продуктов ожидать украинцам в супермаркетах

В конце января – начале февраля 2025 г. ожидается стабилизация цен на продукты, а некоторые товары, в частности яйца, могут подешеветь. Для длительного снижения цен важно строительство овощехранилищ и сокращение количества посредников на рынке.

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Об этом в телеэфире рассказал член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Солончук. Эксперт отметил, что значительное удорожание наблюдалось перед праздниками из-за влияния курса доллара, а также повышения расходов производителей на энергоносители, транспорт и оборудование, закупаемые за иностранную валюту.

Почему подорожали продукты

колебания курса доллара – многие производители зависят от импорта оборудования, горючего и энергоресурсов, что напрямую влияет на себестоимость продукции;

– многие производители зависят от импорта оборудования, горючего и энергоресурсов, что напрямую влияет на себестоимость продукции; повышенный спрос перед праздниками – традиционно в канун Нового года и Рождества спрос на продукты значительно растет, что способствует временному удорожанию;

– традиционно в канун Нового года и Рождества спрос на продукты значительно растет, что способствует временному удорожанию; отсутствие надлежащей инфраструктуры для хранения овощей – недостаток овощехранилищ вынуждает аграриев продавать продукцию сразу после сбора урожая, что способствует увеличению цен через участие посредников.

По словам Солончука, ситуация усложняется тем, что во многих регионах Украины до сих пор нет достаточного количества овощехранилищ. Это приводит к неравномерному распределению доходов между производителями и посредниками, диктующими цены на рынке.

Одной из ключевых причин нестабильности цен на овощи есть нехватка мест для хранения продукции. По подсчетам Солончука, на период 2022-2023 годов Украине было необходимо по меньшей мере 130-140 овощехранилищ, однако построено только около 20 объектов.

"К примеру, аграрии выращивают картофель, но вынуждены продавать его по 8-10 грн за килограмм, ведь не имеют мест для длительного хранения. Затем, из-за многочисленных посредников, цена для потребителей растет до 30-35 грн за килограмм", - объясняет эксперт. . Это приводит к значительным наценкам и несправедливому распределению доходов: производитель получает минимум, тогда как основная прибыль оседает в руках перекупщиков.

Дмитрий Солончук подчеркнул важность разработки и принятия нового закона о внутренней торговле, который поможет устранить избыточное количество посредников на рынке. Этот законопроект планируется обсудить уже в 2025 году. "Закон позволит сократить количество перекупщиков и обеспечить прямой доступ аграриев к полкам супермаркетов. Это будет гарантировать справедливую цену как для производителей, так и для конечных потребителей", – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что в каждой области должно быть не менее 5-6 овощехранилищ, что позволит хранить продукцию в течение всего года и избежать спекуляций на рынке. Это обеспечит доступные цены для украинцев вне зависимости от сезона. По мнению Солончука, в ближайшее время ожидается снижение цен на следующие группы товаров:

яйца – возможно существенное удешевление из-за стабилизации рынка после праздников;

– возможно существенное удешевление из-за стабилизации рынка после праздников; молочная продукция – прогнозируется прекращение дальнейшего роста цен и установление стабильных ценовых характеристик.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в декабре международные цены на сливочное масло завершили непрерывный рост, продолжавшийся в течение последних 14 месяцев. Это произошло из-за сдержанного мирового спроса и накопления запасов.

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