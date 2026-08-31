Нефть существенно подорожала и "пробила" ключевую отметку: сколько теперь стоит баррель

На мировых рынках существенно подорожала нефть. Утром 31 августа фьючерсы на марку Brent выросли сразу на 2,21 доллара, или 2,51%, из-за чего ее стоимость превысила т.н. "психологический барьер" в 90 долларов и достигла 90,31 за баррель. А американская WTI торговалась по 85,23 доллара за баррель, прибавив 1,83 доллара, или 2,19%. Причина – первый за месяц обмен ударами между США и Ираном.

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Об этом сообщает Reuters. Там напомнили:

30 августа американские силы нанесли удар по двум пусковым установкам на иранском острове Ларак в Ормузском проливе.

В ответ Иран атаковал две американские авиабазы в Иордании.

"Переговоры о прекращении конфликта зашли в тупик. Посредники пытаются добиться открытия Ормузского пролива, через который до начала войны в конце февраля проходила пятая часть мировой нефтяной торговли", – говорится в сообщении.

В связи с этим, подчеркивается, в экспертной среде считают, что снижения цен на нефть в ближайшее время не произойдет. По прогнозам, стоимость ключевых марок ресурса будет находится в диапазоне 85-90 долларов/баррель.

Усугубляет же ситуацию низкое количество судов, ежедневно проходящих через пролив. По словам авторов материала, 29-30 августа их число составляло 5 в день. Что является свидетельством высокой осторожности, с какой "компании теперь относятся к риску атак на суда".

Впрочем, отмечается, в случае снижения напряжения в Ормузском проливе ситуация может изменится. И тогда, по прогнозам, стоимость ресурса может снизится.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Конденсат" в Западно-Казахстанской области планирует перерабатывать российскую нефть, а до 70 % произведенного бензина и дизельного топлива поставлять обратно в Россию. Остальные нефтепродукты будут оставаться на внутреннем рынке Казахстана.

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