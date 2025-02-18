Нефть из "черного списка" США до сих пор попадает в Китай: кто и как обходит санкции

Китайские частные терминалы принимают нефть из танкеров, находящихся под санкциями США, обходя крупные государственные порты. Несмотря на давление Вашингтона, китайские импортеры нашли способы сохранить доступ к дешевой российской и иранской нефти.

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Об этом пишет Bloomberg. Одним из ключевых центров приема подсанкционной нефти стал порт в городе Дуньин, расположенный в провинции Шаньдун.

Именно здесь частный терминал принял 744 тысячи баррелей российской нефти ESPO, которую доставил танкер Si He, находящийся под санкциями США. Также активными точками для поставки стали Яншань недалеко от Шанхая и Хуэйчжоу в провинции Гуандун.

В прошлом месяце крупнейший портовый оператор Китая, государственная компания Shandong Port Group, официально призвала не принимать суда из "черного списка" США. Это заставило импортеров искать альтернативные решения.

Одним из них стала продажа государственного терминала в Дуньине частной компании Baogang International, что позволило продолжить прием российской нефти без боязни санкций. Владельцы таких терминалов меньше боятся международного давления, ведь формально не связаны с государственными компаниями Китая, а значит, могут действовать свободнее.

Яншань, независимый причал у Шанхая, стал еще одной точкой снабжения. В январе 2024 года два танкера, перевозивших 1,2 миллиона баррелей российской нефти Sokol, были разгружены именно там. Одним из судов был "Юрий Сенкевич", принадлежащий российскому "Совкомфлоту" и также подвергшийся санкциям США.

В порту Хуэйчжоу терминал частной компании Huaying Petrochemical в конце января получил 1 миллион баррелей иранской нефти, которая официально должна была поступить из Малайзии и Сингапура. На самом деле, этот груз был перегружен с иранского танкера Salina, что подтверждается данными системы отслеживания судов.

Почему Китай не прекращает закупки санкционной нефти

Российская и иранская нефть значительно дешевле, чем продукция других экспортеров, что делает ее привлекательной для китайских компаний. По официальным данным, в 2024 году поставки из России и Ирана составили четверть от общего импорта нефти в Китай.

Однако из-за усиления санкционного давления Вашингтона китайским компаниям приходится проявлять максимальную изобретательность, чтобы сохранить доступ к дешевой нефти. Частные терминалы стали отличным решением для так называемых "чайниковых" НПЗ – небольших независимых нефтеперерабатывающих заводов, не входящих в государственные корпорации.

Используя эти схемы, они могут импортировать дешевую нефть, не вовлекая в риск китайские логистические компании и крупные государственные НПЗ. Кроме того, правительство Китая не спешит вмешиваться в ситуацию, поскольку санкции США односторонние и не поддерживаются Пекином. Официально Китай не признает ограничения Вашингтона, поэтому местные компании получают определенную степень защиты от возможных последствий.

Западное давление на Китай из-за сотрудничества с Россией и Ираном продолжает расти, но пока Пекин не демонстрирует намерений изменять свою политику. Возможно, США усилят санкции и включат в "черный список" не только танкеры, но и принимающие их компании, что может осложнить ситуацию для независимых терминалов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) продолжит свою санкционную политику в отношении России даже если США снимут санкции с страны-агрессора. В этой связи Европа уже разрабатывает 16 пакет санкций.

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