Россия теряет переработку и экспорт нефти, а бюджет рушится: Свириденко сравнила ситуацию с украинской

В этом году Украина активизировала дальнобойные удары по нефтегазовой инфраструктуре России, что нанесло экономике страны-агрессора ощутимые потери. В то же время украинская экономика восстанавливается – несмотря на войну и атаки на энергетику.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что ситуация в двух странах резко контрастирует.

Что происходит с экономикой России

Внутренние российские оценки, на которые ссылается Служба внешней разведки, подтверждают нарастающее истощение. Конкретные цифры:

падение нефтепереработки – не менее 10% всего за несколько месяцев 2026 года;

– не менее всего за несколько месяцев 2026 года; экспорт нефтепродуктов сократился на 21% в годовом измерении и на 12% по сравнению с мартом;

в годовом измерении и на по сравнению с мартом; Россия уже вынуждена сокращать активные нефтяные скважины.

Між тим бюджет РФ розвалюється і навіть зростання світових цін на нафту не рятує ситуацію. На цьому тлі уряд Росії вже суттєво погіршив прогноз зростання ВВП на 2026 рік –

"В то же время дефицит бюджета достиг 75,4 млрд долларов за четыре месяца этого года. Это на 50% выше годового плана и является самым высоким показателем за аналогичные периоды с начала полномасштабного вторжения", – отметила Свириденко.

Как чувствует себя украинская экономика

На фоне российских проблем – показателен контраст. После падения в первом квартале уже в апреле ВВП Украины вырос на 0,9%, что позволило сократить отрицательную динамику за четыре месяца до -0,2%. В частности рост демонстрируют:

внутренняя торговля;

добывающая и перерабатывающая промышленность;

оборонная отрасль;

производство оборудования для восстановления энергетики;

пищевая промышленность.

Отдельные отрасли показывают рост более 10%. Восстановление началось уже в марте – после тяжелого февраля.

В то же время МВФ ожидает роста ВВП Украины в 2026 году на уровне 2%, а Всемирный банк – 1,2%. Оба прогноза подтверждают: украинская экономика сохраняет устойчивость и потенциал роста несмотря на постоянное давление.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста ВВП Украины на 2026 год — с 2,4% до 1,6%, а также подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "CCC". Причины — война, иранский кризис и новые торговые барьеры Европейского Союза (ЕС).

