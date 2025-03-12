Недвижимость в Украине дешевеет после каждой атаки: сколько квартиры теряют в цене после обстрелов

Каждый обстрел снижает стоимость 1-комнатной квартиры в Украине в среднем на 2 000 грн, а квадратный метр – на 36-47 грн. В то же время, цены на жилье в отдаленных от боевых действий регионах растут из- за увеличения спроса.

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Об этом говорится в аналитическом исследовании, которое провел ученый Джулиан Вудворд из Университета Бата (Великобритания). Ученый проанализировал данные одного из профильных порталов по поиску жилья и обнаружил, что стоимость квартир в Украине меняется после каждой вражеской атаки. По данным исследования, каждый военный инцидент приводит к снижению средней стоимости квартир на продажу:

1-комнатные квартиры – минус 2 000 грн ;

– минус ; 2-комнатные квартиры – минус 2 400 грн ;

– минус ; 3-комнатные квартиры – минус 3 100 грн.

Если рассматривать цену квадратного метра, то после каждого обстрела она уменьшается на 36-47 грн. В среднем, для того чтобы стоимость квартиры снизилась на 1%, нужно 6-10 атак.

Больше всего в стоимости теряют 1-комнатные квартиры. Это объясняется двумя основными факторами: во-первых, они менее защищены в случае ударов, ведь в них сложно соблюдать правила "двух стен", во-вторых, в кризисные времена люди предпочитают более просторное жилье, позволяющее разместить семью более комфортно.

Хотя арендные цены также реагируют на военные события, их снижение происходит медленнее падения цен на продажу. По расчетам Вудворда:

каждый обстрел снижает среднюю арендную плату для 1- и 2-комнатных квартир на 10 грн ;

на ; для 3-комнатных квартир – на 6 грн.

Чтобы арендная плата упала на 1%, должно произойти 10-20 атак. Несмотря на понижение стоимости аренды, количество предложений на рынке растет, поскольку жители опасных районов пытаются уехать, покидая свое жилье.

В отличие от арендного рынка, количество объявлений о продаже недвижимости после атак не увеличивается. Это объясняется тем, что решение о продаже жилья является стратегическим и долговременным, в то время как арендаторы могут принимать решение быстрее.

Многие владельцы предпочитают отложить продажу, ожидая стабилизации ситуации. Они не хотят продавать жилье по заниженной цене, поэтому объем предложения на рынке недвижимости не растет даже когда спрос падает.

Исследование также показывает, что миграция населения оказывает существенное влияние на цены недвижимости в разных регионах. Чем больше атак происходит в одной части страны, тем выше стоимость квартир в более безопасных регионах. Это подтверждает тенденцию внутреннего перемещения: жители опасных городов выезжают в западные области, повышая спрос и, соответственно, цены на жилье.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рынок аренды жилья в Украине весной активизируется, особенно в западных регионах и городах, ставших убежищем для переселенцев. Ожидается, что цены на аренду жилья вырастут на 8-10% в долларах в период с апреля по июнь.

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