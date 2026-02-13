Недешевый Валентин: какой букет можно купить за 10 тыс. грн на День всех влюбленных

День святого Валентина – один из самых прибыльных для всех цветочных магазинов, ведь в этот день мужчины активно скупают букеты для своих любимых, порой не жалея денег. Традиционный ажиотаж – и в цветочных магазинах Киева, где цены на букеты достигают 10 тыс. грн, а на трояны и тюльпаны начинаются соответственно от 70 и 37 грн поштучно.

Об этом сообщили украинские медиа. Продавцы называют самым популярным выбором в 2026 году тюльпаны — покупатели хотят весеннего настроения, но также популярны букеты из роз, тюльпанов и гипсофилы, причем цветы могут быть самых разнообразных оттенков, или подкрашенные – и несколько цветов одновременно.

Цены на розы

Украинская классическая – 70-90 гривен за штуку .

. Импортная – 100-150 гривен .

. Кустовая – 150-180 гривен за веточку.

Цены на тюльпаны

Малый – 37-40 гривен .

. Классический – 50-65 гривен .

. Элитный махровый – 80-90 гривен.

Цены на готовые букеты начинаются от 400 гривен, но столько стоит малая композиция – кроме "основных" цветов, они могут такой включать гипсофилы, эустому, эвкалипт или альстромерии. Более дорогие букеты стоят уже 1,5-2 тысячи гривен, а большие букеты с пионовидными розами – 3 тысячи гривен.

Для тех, кто хочет поразить масштабом, предлагают большие композиции: 101 роза обойдется в 7-10 тысяч гривен, 101 тюльпан – 4-7 тысяч гривен. Но чаще всего покупают букеты из 9-15 роз или от 21 тюльпана.

Кроме того, букеты можно собрать самостоятельно, но продавцы советуют делать предварительный заказ, чтобы не стоять в очереди в день праздника. А уже 14 февраля цветочные магазины будут работать в усиленном режиме и выведут больше продавцов из-за ожидаемого ажиотажа.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что значительная часть срезанных цветов попадает в Украину контрабандой. За последние три года это нанесло госбюджету Украины удар на 600 млн грн. Поэтому еще в декабре правоохранители должны были начать активнее расследовать такие случаи и привлекать виновных к ответственности, из-за чего стоимость цветов может заметно возрасти.

