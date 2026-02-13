Недешевый Валентин: какой букет можно купить за 10 тыс. грн на День всех влюбленных
День святого Валентина – один из самых прибыльных для всех цветочных магазинов, ведь в этот день мужчины активно скупают букеты для своих любимых, порой не жалея денег. Традиционный ажиотаж – и в цветочных магазинах Киева, где цены на букеты достигают 10 тыс. грн, а на трояны и тюльпаны начинаются соответственно от 70 и 37 грн поштучно.
Об этом сообщили украинские медиа. Продавцы называют самым популярным выбором в 2026 году тюльпаны — покупатели хотят весеннего настроения, но также популярны букеты из роз, тюльпанов и гипсофилы, причем цветы могут быть самых разнообразных оттенков, или подкрашенные – и несколько цветов одновременно.
Цены на розы
- Украинская классическая – 70-90 гривен за штуку.
- Импортная – 100-150 гривен.
- Кустовая – 150-180 гривен за веточку.
Цены на тюльпаны
- Малый – 37-40 гривен.
- Классический – 50-65 гривен.
- Элитный махровый – 80-90 гривен.
Цены на готовые букеты начинаются от 400 гривен, но столько стоит малая композиция – кроме "основных" цветов, они могут такой включать гипсофилы, эустому, эвкалипт или альстромерии. Более дорогие букеты стоят уже 1,5-2 тысячи гривен, а большие букеты с пионовидными розами – 3 тысячи гривен.
Для тех, кто хочет поразить масштабом, предлагают большие композиции: 101 роза обойдется в 7-10 тысяч гривен, 101 тюльпан – 4-7 тысяч гривен. Но чаще всего покупают букеты из 9-15 роз или от 21 тюльпана.
Кроме того, букеты можно собрать самостоятельно, но продавцы советуют делать предварительный заказ, чтобы не стоять в очереди в день праздника. А уже 14 февраля цветочные магазины будут работать в усиленном режиме и выведут больше продавцов из-за ожидаемого ажиотажа.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что значительная часть срезанных цветов попадает в Украину контрабандой. За последние три года это нанесло госбюджету Украины удар на 600 млн грн. Поэтому еще в декабре правоохранители должны были начать активнее расследовать такие случаи и привлекать виновных к ответственности, из-за чего стоимость цветов может заметно возрасти.
