Недешевый Ореховый Спас: сколько стоят ключевые продукты для праздника в 2025 году

Украинцы 16 августа будут праздновать Ореховый Спас – верующие массово будут нести орехи, хлеб и мед на освящение в храмы. Но расходы на эти продукты в 2025 году будут значительно выше, чем в предыдущие годы, поскольку цены заметно выросли.

На этом фоне OBOZ.UA разбирался, что происходит со стоимостью орехов и меда и какие цены выставили продавцы накануне праздника.

Сколько стоят орехи

За 1 килограмм орехов в 2025 году придется в среднем от 91 до 435 грн – в зависимости от сорта и обработки. Дешевле всего, по данным рынка "Початок", 15 августа стоит ядро арахиса – от 80 грн/кг в опте и от 150 грн/кг в рознице.

Все остальные сорта орехов стоят существенно больше. В частности:

грецкие орехи на рынках продают в среднем по ценам от 300 грн/кг; "с рук" дешевле – свежий можно найти за 150 грн/кг, а позапрошлогодний – и вовсе за 130 грн/кг;

чищенный фундук (лесной орех, лещина) – от 410 грн/кг на оптово-розничном рынке и от 310 грн/кг с рук;

миндаль – от 520 грн/кг;

– от 520 грн/кг; ядра фисташек – от 650 грн/грн.

В целом за два года, с 2023-го, цены на орехи выросли практически вдвое. Тогда за 1 килограмм орехов платили в среднем от 91 до 435 грн – в зависимости от сорта, обработки и места продажи.

Почем в Украине хлеб

По данным ресурса "Минфин", на середину августа 2025 года:

450 г батона нарезного стоит 27,90 грн (за год подорожание составило меньше 1 грн);

нарезного стоит 27,90 грн (за год подорожание составило меньше 1 грн); упаковка пшеничного хлеба массой 600–650 г – 42,99-44,72 грн (за год "плюс" почти 9 грн);

хлеба массой 600–650 г – 42,99-44,72 грн (за год "плюс" почти 9 грн); 300 г ржаного "Бородинского" в среднем – 44,90 грн (рост за год – около 5 грн).

При этом хлеборобы считают, что уже в ближайшие месяцы стоимость хлеба может вырасти до 55 грн за буханку, и главным фактором этого будет подорожание топлива. Таким образом, прогнозируемая цена в 55 грн за буханку может означать повышение на 20-25% в среднем.

Цены на мед

2025 год стал для медовой отрасли Украины одним из самых сложных за последнее десятилетие. Пасечники уже констатируют уменьшение урожаев меда на 30% из-за войны и погодных условий. Учитывая это цены на мед выросли примерно в 1,5 раза.

Например, в 2024 году оптовая цена на липовый мед составляла 80-85 грн/кг, а в этом году – уже 120-130 грн/кг в зависимости от региона и объема. Не лучше обстоят дела для потребителей и в рознице. Мониторинг цен в соцсетях и на рынках OBOZ.UA показал, что стоимость продукта такова:

подсолнечный мед – 120-200 грн/л;

– 120-200 грн/л; разнотравье мед – 130-200 грн/л;

– 130-200 грн/л; гречишный мед – 150-220 грн/л;

– 150-220 грн/л; липовый мед – 180-250 грн/л;

– 180-250 грн/л; акациевый мед – 200-300 грн/л.

Местами стоимость может значительно превышать указанную. Кроме того, пасечники прогнозируют, что с осени этот продукт может подскочить в цене еще на 20-30%, если подсолнечного меда будет мало.

Когда Ореховый Спас 2025 в Украине

После того, как в 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь, украинцы празднуют Ореховый Спас 16 августа. Прошлая дата приходилась на 29 августа, теперь это считается Спасом "по старому стилю".

Что святят на Ореховый Спас? В храм в этот период приносят орехи (в основном нового урожая), хлеб (из новой пшеницы), мед (иногда остатки после Медового Спаса). а также овощи, фрукты и другие "сезонные" продукты. Таким образом верующие благодарят Бога за благословение урожаем.

Традиционно орехи съедают первыми во время ужина. Они могут быть не только собранными своими руками, но и купленными.

Кроме еды и напитков, в храм традиционно приносят полотна, рубашки, вышиванки и другую одежду из натуральных тканей. Этот обычай связан с тем, что в прошлом в конце лета собирали лен, а потому пряли и ткали.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа – начале сентября в Украине ожидается пик удешевления овощей, особенно борщевого набора, благодаря приросту урожая на 800 тысяч тонн. В то же время цены на фрукты, в частности яблоки и груши, значительно не упадут из-за потерь урожая от весенних заморозков.

