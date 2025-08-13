Один из худших лет для отрасли: популярный в Украине продукт может подорожать в 1,5 раза

Нынешний год стал для медовой отрасли Украины одним из самых сложных за последнее десятилетие. Пасечники уже констатируют уменьшение урожаев меда на 30% из-за войны и погодных условий. Учитывая это цены на мед выросли примерно в 1,5 раза.

Об этом сообщает agronews.ua, ссылаясь на данные экспертов рынка. Они констатируют, что урожай первых, весенних, сортов и акациевого меда был крайне ограниченным, хотя говорить о финальных данных медосбора еще рано.

Почему дорожает мед

В частности национальный консультант в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка назвала 2025 год одним из самых сложных для медовой отрасли за последнее десятилетие. Она назвала ситуацию "идеальным штормом", который сформировался под влиянием нескольких ключевых факторов.

"Первой и самой болезненной причиной остаются последствия военных действий – уничтожение пасек, невозможность ведения пчеловодной деятельности в зоне активных боевых действий и тому подобное. Вторым критическим фактором стали неблагоприятные погодные условия, в результате чего произошло уменьшение предложения меда на рынке, в частности, сортовых медов (весенних), на фоне увеличения себестоимости производства меда", – отметила эксперт.

По ее словам, говорить о финальных данных медосбора еще рано, поскольку урожай будет отличаться от региона к региону. Впрочем она назвала фактом тренд на уменьшение урожая:

было собрано крайне ограниченное количество весенних сортов и акациевого меда;

липового – половину от урожаев прошлых лет;

– половину от урожаев прошлых лет; подсолнечного – на 30% меньше, чем в прошлом году.

Как изменились цены на мед

В результате закупочная цена на сортовые меды выросла почти на 50%. Например, в 2024 году оптовая цена на липовый мед составляла 80-85 грн/кг, а в этом году – уже 120-130 грн/кг в зависимости от региона и объема, объясняет Анна Бурка.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время ценовая ситуация вряд ли улучшится. Кроме того, на стоимость продукта продолжит давить и активный спрос от фасовщиков и экспортеров в условиях ограниченного предложения. Поэтому украинцам советуют привыкать к более высоким ценам на мед до следующего сезона.

