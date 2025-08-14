Украинцам перепишут цены на популярные овощи: какие причины и сколько будут стоить

В конце августа – начале сентября в Украине ожидается пик удешевления овощей, особенно борщевого набора, благодаря приросту урожая на 800 тысяч тонн. В то же время цены на фрукты, в частности яблоки и груши, значительно не упадут из-за потерь урожая от весенних заморозков.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии СМИ. По его словам, в этом году аграрии соберут на около 800 тысяч тонн овощей больше, чем в прошлом году, это станет ключевым фактором снижения стоимости.

Сейчас на рынок активно поступает продукция из открытого грунта от украинских фермеров, что уже начало постепенно давить на цены. "Пик снижения мы ожидаем в конце августа – начале сентября, когда будет массовый сбор овощных культур", – пояснил он. В этот период, вероятно, самыми дешевыми будут свекла, морковь, капуста, лук и картофель – традиционные составляющие борщевого набора.

В отличие от овощей, фруктовый рынок оказался в более сложной ситуации. Из-за резких весенних заморозков многие сады понесли потери, и урожай груш, яблок и других плодовых культур оказался меньше, чем ожидалось. "Косточковых в этом году было мало и они были дорогие. Не следует рассчитывать на цены, как в прошлом или позапрошлом году. По мере увеличения предложений стоимость немного снизится, но не намного", – отметил эксперт.

Особенно это касается яблок – даже в разгар сезона их цена останется относительно высокой, ведь объем предложения не сможет полностью удовлетворить спрос. Главная разница в том, что овощи в значительной степени выращиваются в открытом грунте на значительных площадях, что позволяет быстро увеличить объемы производства и повлиять на цены.

Фрукты же требуют длительного периода выращивания, а поврежденные заморозками деревья не могут дать урожай, сопоставимый с предыдущими годами. Именно поэтому в овощном сегменте падение цен будет ощутимым, тогда как фруктовый рынок останется более "твердым" в ценообразовании.

