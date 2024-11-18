Не работает мобильная связь при отключении света: украинцам рассказали, что делать

В Украине при отключении света часто ухудшается мобильная связь из-за перегрузки сети. Чтобы оставаться на связи, используйте национальный роуминг и выключайте автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах.

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Об этом пишет Минреинтеграция. Основная причина ухудшения связи во время блекаутов заключается в перегрузке мобильной сети.

Когда происходит отключение электроэнергии, многие теряют доступ к Wi-Fi и автоматически переключаются на мобильный интернет. Это создает огромную нагрузку на сеть, которая возрастает в 10 раз по сравнению с обычным уровнем.

"Во время обесточений LTE может меняться на Е, а попытки дозвониться часто безуспешны. Это происходит из-за перегрузки сетей, ведь люди массово переходят с домашнего интернета на мобильный", – объясняет Станислав Прибитько, директор Директората электронных коммуникаций Минцифры.

Каждая базовая станция мобильного оператора имеет ограниченную пропускную способность, рассчитанную на определенное количество одновременных подключений. В нормальных условиях этого достаточно для стабильной связи. Однако при обесточивании количество пользователей, одновременно подключающихся к мобильному интернету, резко увеличивается. Это приводит к перегрузке станций, снижению скорости интернета и даже потере сигнала.

Кроме того, при обесточивании базовые станции переходят на резервное питание от аккумуляторов, которые могут поддерживать работу в течение 2-4 часов. Если электроснабжение не возобновляется вовремя, станции выключаются, что приводит к исчезновению сигнала. Специалисты Минцифры предоставили несколько советов, которые помогут снизить нагрузку на сеть и обеспечить стабильность связи:

узнайте о возможности работы Wi-Fi во время обесточиваний: обратитесь к своему интернет-провайдеру и спросите, используются ли технологии, обеспечивающие работу Wi-Fi во время отключения. К примеру, технология XPON может поддерживать интернет-связь до 72 часов без электричества;

обратитесь к своему интернет-провайдеру и спросите, используются ли технологии, обеспечивающие работу Wi-Fi во время отключения. К примеру, может поддерживать интернет-связь до 72 часов без электричества; воспользуйтесь национальным роумингом: если сигнал вашего оператора слаб или отсутствует, вы можете переключиться на сеть другого оператора благодаря национальному роумингу. Это безвозмездная услуга, позволяющая подключаться к сети другого оператора в случае отсутствия покрытия;

ограничьте использование мобильного интернета: выключите автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах. Это поможет снизить нагрузку на сеть и повысит шансы на стабильную связь;

выключите автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах. Это поможет снизить нагрузку на сеть и повысит шансы на стабильную связь; Заранее загрузите карту "Пунктов несокрушимости" в приложении Действие: это места, где можно подзарядить телефон и воспользоваться интернетом во время блекаутов.

Минцифры активно работает над улучшением качества связи при отключениях. При поддержке международных партнеров, таких, как USAID и UK Dev, внедряются новые технологии и системы резервного питания для базовых станций. Кроме этого, Минцифры вместе с мобильными операторами работают над расширением национального роуминга, что позволит сохранять доступ к связи даже во время длительных блекаутов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, графики почасовых отключений, введенные с 18 ноября, будут продолжаться не менее нескольких дней, а при необходимости могут быть продлены до недели и более. Продолжительность зависит от успешности ремонтных работ и стабилизации энергосистемы после российских атак.

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