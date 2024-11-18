Отключения света вернулись: украинцам объяснили, сколько будут продолжаться ограничения

Графики почасовых отключений, введенные с 18 ноября, продлятся как минимум несколько дней, а при необходимости до недели и более. Продолжительность зависит от успешности ремонтных работ и стабилизации энергосистемы после российских атак.

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Об этом сообщили в АО "Черновцыоблэнерго". Основная причина введения почасовых отключений – это повреждение ключевых объектов энергетической инфраструктуры после массированных обстрелов РФ.

По данным "Укрэнерго", несколько подстанций, обеспечивающих передачу электроэнергии, были существенно повреждены, что снизило возможности производства и транспортировки электричества по стране. "Да, безусловно, мы являемся частью сети, и в ней сейчас недостаток электрической энергии. Она не значительна, но сегодня графики отключений будут действовать согласно плану. Однако уже завтра или послезавтра можно надеяться на полную отмену или сокращение графиков до одной очереди, если энергетики справятся с ремонтами", – отметил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он добавил, что ситуация будет зависеть не от температуры воздуха, а скорее от темпов восстановительных работ, которые, по его словам, идут успешно. По прогнозам экспертов, графики почасовых отключений будут действовать как минимум несколько дней.

Продолжительность ограничений зависит от темпов ремонта поврежденного оборудования и стабилизации энергетической системы. Однако в случае задержек с ремонтом или новых атак отключения могут быть продлены на неделю и более. Что влияет на длительность отключений:

состояние ремонта оборудования: продолжительность отключений напрямую зависит от того, как быстро энергетики смогут восстановить работу поврежденных подстанций. По данным "Укрэнерго", ремонт может длиться от нескольких дней до недели в зависимости от степени повреждений;

изменение объемов потребления: в будние дни потребление электроэнергии значительно выше, чем в выходные, что увеличивает нагрузку на систему и требует больше ограничений. Если спрос на электроэнергию снизится, это может сократить время отключений;

в будние дни потребление электроэнергии значительно выше, чем в выходные, что увеличивает нагрузку на систему и требует больше ограничений. Если спрос на электроэнергию снизится, это может сократить время отключений; риск новых обстрелов: в случае повторных атак российских войск на объекты энергетической инфраструктуры ситуация может ухудшиться, а продолжительность отключений – увеличиться.

Энергетики отмечают, что стабилизационные отключения могут быть отменены внезапно, если ремонтные работы завершатся раньше ожидаемого или если энергетическая система стабилизируется быстрее. Однако это зависит от успешности восстановительных работ и отсутствия новых обстрелов. В то же время, если ситуация на фронте обострится или произойдут новые атаки на энергообъекты, графики могут быть расширены.

Жители Украины могут проверить графики отключений на официальных сайтах своих операторов энергоснабжения – таких как YASNO и ДТЭК, а также через приложения, например "Киев Цифровой". Важно регулярно проверять информацию, поскольку графики могут изменяться в режиме реального времени в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за ракетной атаки РФ 17 ноября украинские АЭС (атомные электростанции) уменьшили производство электроэнергии из-за повреждений подстанций, обеспечивающих их питание. Пока только два реактора работают на полную мощность.

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